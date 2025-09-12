Hoy fue un día movido en la Villa Deportiva Nacional (Videna). En una conferencia de prensa encabezada por Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se hizo la presentación oficial de Antonio Spinelli como nuevo director técnico de la Selección Peruana Femenina, quien tomará las riendas del equipo tras la inesperada salida de Emily Lima en julio de este año.

En medio de dicho anuncio, el directivo reveló un detalle importante tras un decisión crucial en la interna de la FPF: el combinado femenino tendrá cuatro sedes para disputar las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2027. Así pues, lo que se busca es descentralizar más al equipo y que se pueda a aprovechar un contexto favorable como la altura de Cusco.

En ese sentido, los escenarios elegidos fueron los siguientes: Estadio Nacional, Estadio Alejandro Villanueva, Estadio Miguel Grau y Estadio Inca Garcilaso de la Vega; dos recintos en Lima, uno en el Callao y el último en Cusco. La elección de cada lugar dependerá del calendario y lo que requiera el comando técnico de Antonio Spinelli.

Recordemos que el pasado 12 de diciembre del año pasado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) aprobó la creación de las Eliminatorias Femeninas Sudamericanas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, dejando atrás la modalidad donde la Copa América era la vía para coger algún boleto mundialista.

Con este nuevo formato, el máximo ente rector del fútbol sudamericano busca contribuir al desarrollo y la promoción del balompié femenino sudamericano, brindando más oportunidades a las selecciones nacionales al garantizar una mayor cantidad de partidos en el marco de un formato competitivo más extenso, similar al que existe en la rama masculina.

Brasil, como anfitrión del Mundial del 2027, está automáticamente clasificado, por ende, no participará de las Clasificatorias Femeninas Sudamericanas, que será disputada por las otras nueve selecciones. Estarán clasificadas de forma directa los combinados que ocupen las dos primeras posiciones en la tabla final del torneo; las que queden en la tercera y cuarta posición disputarán el repechaje intercontinental.

El formato del torneo considera que todos jueguen contra todos, en una sola jornada de partidos. Es decir, cada selección participante jugará 8 partidos, siendo 4 como local y 4 como visitante. Los criterios que definen cuales partidos se juega como local y cuales como visitante todavía serán definidos por el Consejo de la CONMEBOL.

En medio de la presentación de Antonio Spinelli, Jean Ferrari evitó hablar sobre la salida de Óscar Ibáñez en el seleccionado masculino absoluto y no dio detalles del próximo entrenador. “Hoy estamos presentando acá a un gran entrenador para empezar una reestructuración y un cambio tan importante, porque todos hablamos acerca de la igualdad, empecemos a respetar a nuestro lindo fútbol femenino”, aseveró.

