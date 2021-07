Contra el reloj por la Copa Libertadores. Boca Juniors continúa negociando con Luis Advíncula para que pueda dejar España y sumarse al elenco ‘Xeneize’ con miras a las próximas temporadas. Sin embargo, las horas pasan y cada vez es menor el tiempo que disponen los argentinos para quedarse con los servicios del lateral derecho de la Selección Peruana.

Este sábado, a las 5:15 p.m. (hora peruana), se deberá entregar la lista de cinco cambios en la Copa Libertadores, certamen que disputan los de Miguel Ángel Russo y en el que desean incorporar a todos sus nuevos elementos para pelear por el título continental.

De darse el fichaje de Luis Advíncula por Boca Juniors posterior a esa fecha, ‘Bolt’ no podría jugar el certamen con los azul y oro, cosa que la dirigencia del conjunto argentino no tiene en sus planes, por lo que acelerarían el proceso en estas horas para no pasar apuros de última hora.

Cabe destacar que este no será el único medio para que el ’17′ de la Selección Peruana tenga presencia en la Copa Libertadores, ya que podría integrar una ‘lista de buena fe’, la misma que le permitiría a los de Russo obtener un par de días más para cerrar el traspaso y acceder a su inscripción.

Advíncula llegó a Rayo Vallecano en el 2019 y mantiene contrato hasta mediados del 2023. Tras disputar dos temporadas y pelear por el ascenso en el 2021, el club espera recuperar la inversión que hizo por el peruano al pagar tres millones de euros al Tigres de México.

En España tienen claro que las únicas dos opciones que tienen los clubes que pretendan al peruano son por pago de cláusula o negociación por traspaso, ya que por rescisión de contrato está descartado. Sin embargo, las aspiraciones que ha mostrado Boca Juniors son reales, tal y como confirmó el representante del ‘Rayo’, Horacio Rossi, a la espera de que pueda marcharse al fútbol argentino para jugar al lado de Carlos Zambrano.

