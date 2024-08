Corrían 30 minutos del duelo entre Perú y Chile por la primera jornada de la Copa América 2024, cuando Luis Advíncula sufrió una lesión que no le permitió continuar el encuentro. El ‘Rayo’ dejó su lugar a Marcos López ante la ‘Roja’ y no volvió a saltar al campo en los siguientes partidos frente a Canadá y Argentina. Casi un mes y medio después, el futbolista de Boca Juniors dio más detalles de lo que sucedió en aquel duelo de la Selección Peruana y señaló que fue más grave de lo que pensaba, ya que se pudo “romper” y aún no se recupera al 100 %.

“La lesión que tengo no es cosa del olvido. Por eso juego un partido y al otro no puedo jugar. Estuve a punto de romperme. No es que no hubiera querido jugar en la Copa América o que fue una simple molestia”, dijo en una entrevista en ‘Sábado con Andrés’. Recordemos que la Federación Peruana de Fútbol confirmó días después del partido ante Chile que el lateral derecho había sufrido una inflamación en el tendón de Aquiles, lo que no le permitió continuar participando en la competencia que se llevó a cabo en Estados Unidos.

“Mucho tiempo se habló de que no quería estar en la Selección o que me cuido para venir a Boca. Yo tengo 14 años en la Selección. Me he matado siempre para estar”, añadió el ‘Rayo’, que terminó con dificultades el duelo ante Barracas Central, pero apunta a aparecer estar en el encuentro del domingo frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, así como también en la ida con Cruzeiro de local por Copa Sudamericana..

Agradeció el cariño de los hinchas de Boca

Por otro lado, Luis Advíncula le mandó un mensaje a la hinchada de Boca Juniors por el cariño que recibe día a día en sus tres años en el club y por haberlo respaldado cuando no estaba mostrando el nivel que esperaban de él. “Al ser un club tan grande también tiene sus idas y vueltas. En un momento no estaba rindiendo como debía rendir, pero igual la gente y el mundo Boca no me mató ni lapidó. Era un jugador normal”, comentó.

“Aún no me acostumbraba mucho al futbol argentino, que es más de roce, más de choque. Es bonito escuchar esos halagos, pero es muy complicado porque se puede tergiversar para muchas cosas”, explicó el futbolista de 34 años, que renovó su vínculo con el cuadro ‘xeneize’ en el mes de mayo hasta diciembre de 2026.

Luis Advíncula tiene contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2026. (Foto: Getty Images)





Más información en breve...





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR