Luka Modric se rinde ante el 'Depredador': "Me gustaría compartir equipo con Paolo Guerrero"

El experimentado volante del Real Madrid , Luka Modric , recordó el momento en el que, representando a la selección de Croacia, perdió 2-0 ante la 'Bicolor' y reconoció que le gustaría compartir vestuario con Paolo Guerrero.

"Nos ganaron 2-0 antes del Mundial, ¿no? (risas). Me gustaría compartir equipo con Paolo Guerrero , es un gran jugador", aseguró Luka Modric en una entrevista que le hizo el presentador peruano, Jesús Alzamora.



Por otro lado, en la misma entrevista, el croata se mostró orgulloso y agradecido al saber que en la sierra de Perú, exactamente en la ciudad de Cajamarca, hay un niño que lleva su nombre.

"¿Eso es de verdad? Que orgullo me hace sentir eso. Me hace sentir muy honrado lo que me cuentas y es gracias a esta profesión", manifestó el volante de Real Madrid.

Es preciso señalar que Paolo Guerrero encabezaría la lista de 23 convocados de la Selección Peruana que irán a disputar la Copa América Brasil 2019.

Pedro Aquino sigue lesionado y es duda para la Copa América 2019. (América TV)

► La buena pinta que dejó Cristal en el vestuario de Alianza tras la Copa Sudamericana

► ¡Es oficial! Alianza Lima vs. Unión Comercio se jugará en el Estadio Alberto Gallardo

► ¿Quiere volver a Matute? El guiño de José Carlos Fernández a Alianza Lima

► ¿Se reencontrará con Bengoechea? Luis Aguiar fue ofrecido a Alianza Lima