La Selección Peruana cerró su gira de amistosos en Rusia, con una derrota por 2-1 a manos de Chile. Pese a la superioridad numérica tras la expulsión de Iván Román, la ‘Blanquirroja’ fue incapaz de sostener su ventaja y, por el contrario, evidenció sus carencias en la gestación del juego para hacerle frente a un conjunto sureño con mayor rodaje. La ‘Bicolor’ fue un equipo frágil y sin ideas.

Tras este desenlace en el Estadio Olímpico de Fisht, Manuel Barreto compareció ante los medios de comunicación y analizó lo sucedido frente a los pupilos de Nicolás Córdova. En su primera intervención, se mostró orgulloso de sus jugadores y valoró el esfuerzo que hicieron por encima del resultado adverso.

“El dolor era sobre todo porque no lo merecieron, pero no cambia absolutamente el orgullo que siento de estar con ellos y cómo se han entregado. De cómo, con tan pocos entrenamientos, han logrado mostrar lo que han mostrado”, manifestó el director técnico interino de la ‘sele’.

Para el también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), sus dirigidos mostraron la personalidad suficiente para afrontar un reto complicado, valorando que es un equipo nuevo y con escaso rodaje. Más allá de alguna autocrítica, Barreto buscó rescatar lo positivo.

“Es un equipo nuevo y tienen personalidad. Promedia 24 años de edad y lo han hecho de una manera que me enorgullece como peruano en el sentido que vi la identidad que necesitamos para competir”, argumentó.

Manuel Barreto no registra triunfos como entrenador de la Selección Peruana. (Foto: La Bicolor)

Para Manuel Barreto, este tipo de partidos suman para que el grupo vaya adquiriendo experiencia y acumule rodaje pensando en el mediano plazo, donde será fundamental que muchos de ellos sepan que jugar a nivel de selecciones es más exigente que el torneo local. Las carencias están a la vista, pero para el estratega de 43 años es algo que se puede corregir.

“La sensación es amarga por el resultado, pero mucho orgullo por los chicos que han sembrado y dado un paso para adelante en un camino que les va a tocar recorrer en los próximos años”, enfatizó el entrenador interino de la ‘Blanquirroja’.

Respecto a la continuidad de Barreto al mando de la Selección Peruana, según revelaron en L1 Radio, dirigirá al equipo de la SAFAP en el amistoso frente a Bolivia, pactado para el domingo 21 de diciembre en Chincha. De ahí en más, dependiendo de las decisiones que se tomen de la mano de Jean Ferrari en la Videna, sabremos si sigue para el segundo semestre del 2026 o si ya tendremos al DT que comandará el proceso para el Mundial 2030.

Jean Ferrari será el encargado de elegir al nuevo DT de la Selección Peruana. (Foto: Paloma del Solar / GEC)

TE PUEDE INTERESAR