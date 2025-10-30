Luego de caer 2-1 ante Chile en octubre, la Selección Peruana se alista para jugar dos nuevos amistoso por la fecha FIFA de noviembre ante Rusia y Chile. A la lista de reservados por Manuel Barreto, donde destacan el posible llamado de Fabio Grüber, zaguero que milita en el Núremberg de Alemania, se suman dos nombres que fueron reservados para la anterior jornada y no fueron considerados, y ahora sí podrían estar en la lista definitiva de la ‘Muñeca’: Marco Saravia y Alfonso Barco, quienes juegan en Defensor Sporting de Uruguay y Emelec de Ecuador, respectivamente.

Queda claro que el objetivo en este inicio de un nuevo proceso, con miras al Mundial 2030, es convocar futbolistas que no han tenido oportunidades en las últimas Eliminatorias, juegan el extranjero y tienen cierta proyección. Por ello, no sorprende que Saravia y Barco figuran en el universo de Barreto y su comando técnico. Sobre todo para reforzar la zona defensiva que se verá obligada a ser renovada por el posible retiro de la Selección Peruana de Carlos Zambrano, uno de los últimos referentes en la zaga.

Eso sí, ambos no llegan con el mejor presente. En el caso de Saravia, fue presentado en Defensor Sporting de Uruguay en agosto, precisamente para reemplazar a Alfonso Barco, transferido a Emelec de Ecuador. El zaguero fue bicampeón con Universitario en 2023 y 2024, y el primer semestre de este año jugó en Cusco FC, donde disputó 15 partidos y marcó dos goles.

Sin embargo, el ‘Faraón’ no pudo ganarse el puesto en Uruguay con los ‘violetas’: jugó ocho partidos, siete de ellos en la Liga AUF y el restante en la Copa de Uruguay, donde jugó su único compromiso como titular: en la victoria por 2-0 contra Central Español el 3 de octubre, siendo amonestado a los 69′ y cambiado a los 85′ por precaución, para evitar una posible expulsión.

Con respecto a Alfonso Barco, tuvo un inicio prometedor en Emelec. Fue presentado en junio, tras dos años en Defensor Sporting, y de inmediato se ganó el puesto e incluso marcó un gol: en la victoria 4-2 ante Manta, el 26 de julio. Sin embargo, luego de caer 4-0 en el clásico ante Barcelona, donde fue titular, perdió el puesto. Y en los siguientes seis partidos fue suplente, aunque siempre ingresó.

El ‘Bombillo Azul’, donde ‘Fonchi’ también comparte equipo con Christian Cueva, está peleando en la liguilla por clasificar a la Copa Sudamericana, y además está en semifinales de la Copa Ecuador, pero atraviesa problemas económicos: la directiva no deposita los sueldos, en algunos casos, desde hace cuatro meses, y en muchas ocasiones el plantel dejó de entrenar y tampoco concentró.

De todos modos, se puede decir que tanto Saravia como Barco vienen compitiendo en dos ligas de buen nivel en Sudamérica como Uruguay y Ecuador, respectivamente, y ya entraron al universo de Manuel Barreto, pensando en los amistosos ante Rusia y Chile en octubre. El duelo ante Bolivia, en diciembre en Chincha, solo sería con jugadores del medio local.

Ojo, también los clubes de Yordy Reyna (Rodina Moscú), Gianluca Lapadula (Spezia) y Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat) recibieron una carta de reserva y serían otras de las novedades para la próxima fecha FIFA, donde el objetivo de la Bicolor, además de darle rodaje a un nuevo grupo de trabajo, es competir y sacar buenos resultados.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Peruana?

Luego de perder por 2-1 a manos de Chile, la Selección Peruana volverá a tener actividad dentro de aproximadamente dos semanas cuando enfrente a Rusia, en el partido amistoso válido por la fecha FIFA del próximo mes. Dicho duelo está programado para el miércoles 12 de noviembre desde las 12:00 p.m. (horario peruano) y se disputará en el Gazprom Arena (San Petersburgo).

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

