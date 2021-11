No se casa con nadie. Martín Liberman criticó duramente el fichaje de Luis Advíncula por Boca Juniors, aduciendo que se hizo un pago extremadamente alto por el lateral derecho de la Selección Peruana, quien había dejado a Rayo Vallecano de España antes de llegar al club Xeneize.

“¿Gastar tres millones de dólares por (Luis) Advíncula en un país en el que la gente no come? Te lo dan gratis de Europa. Te lo devuelven porque no los quieren más. Hay que tener la capacidad para preguntarnos por qué nos lo dan de allá”, sostuvo el reconocido periodista argentino en diálogo con Movistar Deportes.

Y es que, para Liberman, Luis Advíncula forma parte de una larga lista de jugadores que llegaron a uno de los equipos más populares del país rioplatense a un costo exorbitante, dejando de lado que pertenezca a la Selección Peruana para emitir la opinión al respecto.

“Boca Juniors, además de su crisis futbolística, ha elegido muy mal su plantel. Y, para que la gente no se sienta mal, agrego a Briasco, Rolón y Orsini, por los que también se pagaron millones. En mi corazón y en mi cabeza no hay banderas ni nacionalidades, hay futbolistas”, agregó.

Liberman arremetió contra Advíncula (Fuente: Movistar Deportes)

Los seleccionados de Boca Juniors ya están en Lima

Carlos Zambrano y Luis Advíncula deben cambiar el chip de Boca Juniors y centrarse en las dos definiciones que disputarán con la Selección Peruana en la próxima jornada doble de las Eliminatorias camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Siempre (con ganas). Tenemos que sacar los seis puntos”, sostuvo ‘Bolt’ en su arribo a la capital, acompañado de el defensa central que también recuperó la confianza de Ricardo Gareca en el combinado nacional, ganándose un lugar en la reciente convocatoria.

