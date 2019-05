Un calco perfecto: Nolberto Solano comparó su gol de tiro libre a Colombia con el de Paolo Guerrero [VIDEO]

La pelota está a media altura y, a la dividida, Frank Fabra va con los toperoles, de aluminio, al frente. Aldo Corzo , casi sin pensarlo, se expone: ofrece el rostro. Sandro Ricci, de inmediato, cobra falta. Tiro libre para la Selección Peruana. Paolo Guerrero la manda por encima de la barrera y la mano de David Ospina nos da vida. Nos pone en el repechaje del Mundial.

“Ese gol de Paolo, sin duda, por todo lo que nos jugábamos, lo grité más”, confiesa Nolberto Solano, quien hoy no solo es el brazo derecho de Ricardo Gareca en la selección absoluta, también está a cargo de la Sub 23 –que él ve como una Reserva– y que disputará los Panamericanos.

Ahora, más allá de lo que significó ese tanto de Paolo, hace dos años, ¿por qué para ‘Ñol’ despierta un interés especial? Sencillo: fue prácticamente un calco del gol que hizo, justamente a Colombia, hace 15 años, en la Copa América 2004.

Puso la cuota de marinera

La bicolor no la pasaba bien. Estaba 2-0 abajo –Congo y Aguilar habían adelantado para los ‘cafeteros’– y a Nolberto se le presentó la chance de tiro libre. “Necesitábamos empatarlo para clasificar”. Entonces, el ‘Maestrito’ no dudó: le pegó y venció a Carlos Henao, que ese año salió campeón de Copa Libertadores con Once Caldas.

“Fue parecido al de Paolo. Me parece que la mía pasa un poco más baja. Algo muy similar, en este caso no la llega a tocar el arquero”, contó. El Mansiche de Trujillo se puso de pie. Esa noche del 12 de julio de 2004, si algo se tenía claro, era que no se iba a perder.

Así cerró la jornada

Dos minutos después, ‘Ñol’ volvió a frotar la lámpara: sacó un centro a tres dedos que, tras un pivoteo, quedó servida para Flavio Maestri: “Son momentos que uno entiende cuando juega por la banda. A estos grandotes hay que tratar de darle la pelota, porque son jugadores importantes en el juego aéreo. Fue un gol agónico”.

Para Solano, los tiros libres son como penales para un mortal cualquiera. Lo sufrió hasta Peter Schmeichel, en Inglaterra, y ahora lo hacen los arqueros que están convocados por Gareca. A casi un mes del inicio de la Copa América, solo hay que recordar la clase que tenemos. ‘Ñol’ es la prueba.

