El pasado 11 de octubre, Juan Reynoso anunció la lista oficial de convocados para los encuentros ante Chile y Argentina, por la jornada 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Si bien no hubo muchas sorpresas en el plano local, el ‘Ajedrecista’ sorprendió con el llamado de Oliver Sonne, quien días atrás pudo obtener su nacionalidad y quedó listo para defender los colores del equipo patrio. Así pues, el danés-peruano arribó a la capital para ponerse bajo las órdenes del DT nacional, con el objetivo de ganarse un lugar en el once titular. No obstante, las cosas no salieron como el lateral lo planificó. Y es que pese a salir en lista ante la ‘Roja’, no acumuló minutos, incluso quedando fuera del encuentro ante la ‘Albiceleste’.

Culminada la fecha doble de las Clasificatorias, todos los jugadores de la ‘Bicolor’ retornaron a sus clubes. Este es el caso de Sonne, quien acudió este miércoles por la tarde al Aeropuerto Jorge Chávez para tomar un vuelo hacia Dinamarca. Eso sí, antes de partir, recibió el cariño de los aficionados del equipo incaico.

Fueron varios los hinchas de la Selección Peruana que acudieron a despedirse del danés-peruano, quien, a pesar de dominar solo el idioma inglés, agradeció el cariño durante su estadía en el país. Eso sí, ante las consultas de los medios de comunicación, el defensor prefirió no dar detalles y respondió de manera puntual.

Cabe resaltar que el futbolista nacido en Karlslunde (Dinamarca) siempre resaltó el apoyo que recibió tanto por parte de la ‘Bicolor’ como de la hinchada. En medio de este panorama, y con el objetivo de sumar puntos de manera obligada, muchos pensaban que podía tener algunos minutos ante la vigente campeona del mundo, pero la realidad es que ni estuvo en el banco de suplentes.

La agenda de Perú en Eliminatorias

Luego de la derrota ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m., se disputará en el estadio Hernando Siles y será transmitido en todo el Perú por las señales de ATV, América TV y Movistar Deportes.

Tras ello, sostendrá un duelo clave -en el Estadio Nacional de Lima- ante un combinado venezolano que llega de gran manera por su gran inicio en el certamen, en el que no solo empató (en condición de visitante) con Brasil, sino que goleó a Chile, metiéndose entre los primeros lugares de la tabla de posiciones.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO