Paolo Guerrero cuenta los días para volver a estar con la Selección Peruana. No será parte de la delegación de la 'bicolor' en los amistosos ante Croacia e Islandia para este mes de marzo debido a que recién el 3 de mayo termina su sanción por el resultado analítico adverso ante Argentina por Eliminatorias. No juega tampoco en Flamengo, pero esto no ha evitado que Davor Suker, ex futbolista croata, lo llene de elogios.

El también ex atacante del Real Madrid y de la selección de su país habló con un medio local y allí destacó la labor del ex atacante del Corinthians y del Bayern Munich. Lo considera uno de los mejores futbolistas en su puesto, además de calentar el duelo ante el cuadro de Ricardo Gareca.

"Es un tremendo artillero y gran goleador. Puede no solamente anotar un gol, sino un triplete porque presenta calidad y también porque es uno de los mejores delanteros del mundo", fue lo que dijo Suker sobre Guerrero en conversación que mantuvo con Ovación.

Asímismo, calentó el duelo entre la 'bicolor' y el conjunto de Luka Modric. "Este viernes 23 de marzo en el Hard Rock Stadium de Miami enfrentaremos a Perú. Habrá muchos hinchas latinos y también croatas y peruanos. Va a ser un partido muy intenso, donde ambos equipos va a querer hacerlo bien", añadió.

Como se recuerda, Davor Suker ha pasado por clubes como Sevilla, Real Madrid, Arsenal y West Ham. Con la 'Casa Blanca' ganó grandes títulos como La Liga, Champions League y Copa Intercontinental. Además con su país ocupó el tercer lugar del Mundial Francia 1998, resultando como goleador de ese torneo con seis tantos.