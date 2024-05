Más allá del gran caso de éxito de Gianluca Lapadula y la expectativa con Oliver Sonne, la búsqueda de futbolistas extranjeros con raíces peruanas es un trabajo constante de hace mucho tiempo atrás y que está presente en todas las categorías de la selección peruana. Por su parte, José Guillermo del Solar, entrenador de la Sub 20, ya viene haciendo seguimiento a juveniles que hayan nacido en otros países y estén aptos para vestir la ‘Bicolor’. Hasta el momento, el llamado ha llegado a dos de ellos: Felipe Chávez, mediocampista alemán de 17 años que milita en Bayern Munich, y Enrique Peña, delantero español de 19 años perteneciente al Real Valladolid. Ambos jugadores ya jugaron por la selección y forman parte de un proyecto a largo plazo.

De ‘colchonero’ a la selección: ¿quién es Enrique Peña?

La primera vez que Enrique Peña conoció Perú fue en 2007 y tenía dos años. De aquel entonces, no guarda ningún recuerdo. Para el futbolista nacido en Toledo, de padre peruano y madre española, su primera visita a nuestro país debe ser la que hizo el pasado octubre del 2023, cuando fue llamado por José Guillermo del Solar a la selección peruana Sub 23 y conoció por primera vez Lima, aunque pasó la mayor parte del tiempo en la Videna.

Para aquel entonces, el habilidoso extremo ambidiestro de las inferiores del Real Valladolid ya venía siendo seguido por los scoutings de la FPF y, a través de una comunicación con su madre, recibió la convocatoria para disputar el Preolímpico del 2024. A día de hoy, debido a su edad, también sigue siendo opción para la Sub 20 y volvió a ser considerado para los partidos amistosos de dicha categoría ante Costa Rica que se disputaron a inicios de mayo.

Desde muy pequeño, Enrique Peña sintió mucha cercanía con el fútbol e hizo divisiones menores, desde los 12 a 18 años, en el Atlético de Madrid. Para entonces, se desempeñaba como mediocentro, volante interior o extremo. Finalmente, con la mayoría de edad y en busca de destacarse mucho más, dejó al cuadro ‘colchonero’ y fichó por Rayo Alcobendas, equipo con el que logró el ascenso a la División de Honor Juvenil (categoría Sub 19 de España). En aquel torneo, Peña fue la figura revelación y anotó seis goles.

Al finalizar esa temporada, gracias a su buenas actuaciones, dio el salto a Real Valladolid, equipo del exfutbolista Ronaldo, y se integró a su filial de juveniles que es dirigida por Julio Baptista, histórico del fútbol brasilero. A partir de entonces, Peña, ahora jugando más precisamente como extremo ambidiestro, ha venido siendo recurrentemente convocado para el torneo de la Segunda Federación; es decir, la cuarta categoría del fútbol español, aunque todavía no registra goles.

Como se indicó, en el 2023, Peña ya había sido llamado por ‘Chemo’ del Solar para disputar el Preolímpico 2024 en el que, lamentablemente, la blanquirroja no obtuvo buenos resultados. En el balance total, Perú ganó por 1-0 a Chile; pero cayó 2-0 ante Argentina, 1-0 contra Paraguay y 3-0 frente a Uruguay. Por su parte, el futbolista peruano-español de 19 años solo sumó entrenamientos junto al equipo y no llegó a debutar.

Sin embargo, a inicios de mayo, volvió a ser considerado por ‘Chemo’ como parte de los atacantes para los amistosos ante Costa Rica en la categoría Sub 20 y, si bien no partió de titular en ninguna de las ocasiones, sí sumó un total de 27 minutos entre ambos encuentros. Como se recuerda, Perú venció por 1-0 y luego 3-2 al elenco centroamericano.

¿Cómo llegó Enrique Peña a la bicolor?

Al respecto, Víctor Zaferson, periodista y especialista en scouting deportiv o, comentó más sobre cómo se dio la llegada de Peña a la selección peruana: “La información que manejo es que Felipe Chávez y Enrique Peña llegaron porque gente allegada a ellos los ofreció a la FPF, considerando la elegibilidad por Perú y que no tenían opciones de competir en los países de origen. Ambos alcanzan alto nivel de competencia en sus clubes y por eso ‘Chemo’ los ha llamado a la Sub 20″.

Asimismo, agregó que, si bien el futbolista aún no debuta en la profesional, su buena formación y recorrido lo hacen bastante atractivo para el proyecto deportivo: “Si ‘Chemo’ sigue llamando a Peña y Chávez, es porque considera que son superiores en sus puestos a todo lo que se produce en el sistema peruano. De hecho, en los próximos meses, la FPF debería incorporar scouts con sedes a nivel mundial para identificar más jugadores e incrementar el universo. Las potencias mundiales lo hacen. Nosotros no nos podemos quedar atrás”.

Felipe Chávez, el ‘10′ escondido de la Sub 20

Al igual que en el caso de Enrique Peña. el vínculo de Felipe Chávez y Perú también parte desde su padre. El mediocampista ofensivo nacido en Augsburg (Alemania) actualmente milita en la categoría Sub 17 del Bayern Munich y es uno de los futbolistas que más genera expectativa en las divisiones menores. En tanto a la ‘Bicolor’, Chávez ya ha jugado por la Sub 17 y también participó de los amistosos ante Costa Rica de la Sub 20.

En tanto a su recorrido, los inicios de Chávez en el fútbol se dieron en las divisiones menores de FC Augsburg, equipo al que llegó en el 2019 cuando apenas tenía 12 años y donde permaneció durante cuatro más. A los 16, gracias a su proyección de volante ofensivo talentoso, se trasladó a la capital de la Baviera para integrarse a la academia de Bayern Munich.

Para entonces, a mediados del 2023 y con 16 años recién cumplidos, el futbolista firmó un contrato con el gigante alemán hasta junio del 2025 y, a día de hoy, pertenece a su división Sub 17. Más allá de su baja estatura de 1,68 cm., Chávez viene destacando a punta de amagues, goles y asistencias.

Si bien su característica natural es jugar de ‘10′, también puede desempeñarse como extremo por ambas bandas y su principal cualidad es el dribbling. En tanto al rendimiento, sus números hablan por sí solos: 20 partidos, 11 goles y tres asistencias en lo que va de la temporada 2023-24 con la Sub 17 de Bayern Munich.

Su paso por la ‘Bicolor’ se remonta al año 2022, cuando fue llamado a la Sub 17 para disputar dos partidos amistosos que terminaron siendo derrotas ante Argentina y Ecuador. En 2023, volvió a ser llamado por Pablo Zegarra para participar del Sudamericano de la categoría en el que fue suplente ante Bolivia y Venezuela, pero sí estuvo frente a Paraguay y Argentina, sumando un total de 135 minutos entre ambos partidos por fase de grupos.

Su siguiente convocatoria fue hecha por ‘Chemo’ del Solar para integrar la selección peruana Sub 20 en los dos partidos amistosos ante Costa Rica. En la victoria por 1-0 fue titular, y luego sumó minutos en la segunda victoria por 3-2, mostrando un rendimiento óptimo ante los ojos del estratega nacional.

¿Por qué Felipe Chávez fue considerado por ‘Chemo?

Por su parte, Víctor Zaferson comentó: “Chávez demostró sus cualidades en el Sudamericano Sub 17 y tiene que demostrar en el Sub 20 del 2025 que tiene potencial para rendir el próximo año y en la selección mayor. Debido a la globalización, siempre aparecerán jugadores de origen peruano en el mundo. Después de identificarlos hay un arduo trabajo en convencerlos porque los futbolistas buscan proyectos serios en los cuales pueden ser protagonistas. En todo el mundo funciona así”.

Asimismo, remarcó que, si bien se han dado estos casos de reclutamiento de jugadores, la tarea de scouting debe continuar: “El trabajo de un equipo de scouting en una selección es indispensable en los últimos tiempos. Ya no alcanza con el ojo del entrenador y del comando técnico. Necesitan personal especializado para buscar, identificar y, con estrategias, encontrar futbolistas que nacieron en otros países y que tienen sangre peruana por los padres y abuelos. En la FPF se convencieron por el rendimiento superlativo de Gianluca Lapadula: tres goles para tres victorias en las Eliminatorias y tres goles en la Copa América de 2021″.

¿Qué otras figuras sigue Del Solar para la Sub 20?

‘Chemo’ del Solar también se ha referido a dos casos en particular: Matteo Pérez Vinlof y Diego Kochen, dos futbolistas extranjeros de raíces peruanas que juegan en grandes equipos del fútbol mundial y que, sin duda, serían de aporte valioso a la blanquirroja. Sin embargo, todavía no han podido vestir la camiseta nacional. ¿Por qué?

Pérez Vinlof, lateral izquierdo sueco con raíces peruanas de 18 años que milita Bayern Munich, ha sido seguido de cerca desde la Videna. De hecho, en palabras de ‘Chemo’ del Solar, se le ha extendido la petición de que pueda formar parte de la selección peruana Sub 20, pero no ha habido interés de su parte. Sin embargo, la gran polémica se gestó cuando, después, el padre del futbolista indicó públicamente que nunca hubo comunicación entre la FPF y su entorno. Actualmente, el jugador fue convocado a la Sub 21 de Suecia.

Cabe destacar que Pérez Vinlof firmó su primer contrato con Bayern Munich en el 2022 con apenas 16 años y su vínculo es hasta mediados del 2025. Luego, debido a su buen desempeño en el equipo juvenil y sus números (26 partidos, 24 como titular), llamó la atención de Thomas Tuchel y su comando técnico, por lo que fue promovido a la reserva y tuvo mayores chances de jugar un partido en Bundesliga.

Hace tres semanas, a sus 18 años, Pérez Vinlof debutó en la victoria de Bayern Munich por 2-0 ante Wolfsburgo cuando ingresó alrededor del minuto 75. Sin embargo, más allá de su gran proyección y buena formación, todavía es un tema inconcluso en la Videna. Se conoce que, si bien fue del interés de Gustavo Roverano y ahora de ‘Chemo’ del Solar, la prioridad del jugador sería defender los colores de Suecia.

Al respecto, Pedro Pablo Loguercio, representante y especialista en scouting , indicó que existe todo un procedimiento previo a que el jugador se sume a una convocatoria: “El scouting internacional es una herramienta muy importante para técnicos de cada selección, pero también un proceso en el que, básicamente, primero se comparte información sobre un futbolista entre el entrenador, analistas de videos y analistas tácticos para que tengan idea sólida de cada jugador, de su psicología y físico, y entra recién en evaluación”.

Asimismo, indicó que: “Mucho se basa también en el plano personal que tenga el jugador. Se puede analizar varios jugadores con documentación peruana alrededor del mundo que pueden aportar en el fútbol nacional y esperar que de la otra parte también haya convencimiento. El scouting internacional es una herramienta que se usa en todos los países, sobre todo en un país como Perú que se necesita un cambio generacional urgente y es importante fijarse en jugadores con trabajo en menores en el exterior”.

Otro de los casos es el de Diego Kochen , arquero estadounidense de 17 años con raíces peruanas que pertenece a Barcelona de España. Al igual que en el caso de Pérez Vinlof, más allá de que haya intención de la blanquirroja por contar con él, ‘Chemo’ del Solar sostuvo que el interés no es recíproco. De momento, Kochen ya jugó dos partidos amistosos por la Sub 17 de Estados Unidos y ha sido nuevamente convocado para la selección Sub 19. Por el momento, continúa priorizando dicha nacionalidad.

