Raziel García es uno de los jugadores que mejor desempeño tuvo con la Selección Peruana en la Copa América, por lo que las ofertas no tardaron en llegar en el mercado de pases de Sudamérica. En ese contexto, Rosario Central realizó una propuesta formal, la misma que el jugador de Cienciano decidió no tomar en este momento, dando sus principales razones para dicha decisión de no llegar al fútbol argentino.

“Me gusta la idea de Argentina por el fútbol dinámico, además es como un trampolín. En lo económico, es un poco preocupante por el tema qué pasa Argentina. Yo sí quería por la experiencia, por el plus de su liga. Lo que pasa es que era difícil estar lejos de casa, sin saber que pasa y sin poder hacer nada, por eso no decidí ir”, sostuvo el futbolista en diálogo con ‘Las Voces del Fútbol’.

Por otro lado, Raziel García reconoció que no fue la única propuesta que ha rondado su entorno en los últimos días, aunque espera que pueda tomar la mejor decisión en el futuro para continuar su carrera en el extranjero y seguir el crecimiento profesional que se planteó.

“Tengo entendido que hay interés de muchos lados no solamente de esa zona (Emiratos Árabes), pero hasta que no haya un papel o una propuesta formal, no hay nada, solo es un interés”, agregó el mediocampista de Cienciano del Cusco y de la Selección Peruana.

Perú vuelve al ruedo

Por las Eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, los próximos partidos de la Selección Peruana serán ante de local ante Uruguay (2 de septiembre) y de visita ante Brasil (7 de septiembre). Gianluca Lapadula será baja ante los ‘charrúas’ por acumulación de amarillas.

La Blanquirroja ha sumado cuatro puntos después de jugar seis partidos en las Eliminatorias y se ubica en la última casilla. El cuadro liderado por el ‘Tigre’ Gareca recién esperó hasta el pasado 8 de junio para celebrar su primera victoria. Los goles de Christian Cueva y Luis Advíncula decidieron el 2-1 para el conjunto nacional en Quito sobre Ecuador.





