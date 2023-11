La Selección Peruana ha tenido su peor arranque de Eliminatorias en formato todos contra todos: luego del 1-1 ante Venezuela seguimos en el último lugar del certamen, con apenas dos puntos. Este delicado escenario generó que se analice con lupa el proceso de Juan Reynoso, quien en estas primeras seis fechas no encontró una pizarra fija ni una fórmula para darle un segundo oxígeno al equipo de todos. Ahora, más allá de nuestro presente, Renato Tapia salió en defensa del ‘Ajedrecista’.

“Creo que todo jugador, no solo de la Selección Peruana, sino también de su club, no va a salir a decir que no banca a su entrenador. Estamos en un momento de negatividad en el que todo lo que se diga, se va a sacar de contexto y se usará de manera negativa”, sostuvo el volante nacional a los medios de prensa.

Por otro lado, Renato Tapia confirmó que el grupo está a muerte con Juan Reynoso y que, desde su punto de vista, es el entrenador ideal para llevar las riendas del equipo en este proceso clasificatorio, el mismo que ubica al conjunto nacional en la última posición con un solo punto.

“Hoy (ayer), en el primer tiempo, demostramos el equipo que queremos ser. Vamos a tener un año de preparación y trataremos de confiar en el proyecto. Lo conozco a Juan (Reynoso), conozco a la familia y al comando técnico. Me parece que es el correcto para este grupo”, agregó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Luego del partido contra Venezuela, la Selección Peruana tendrá que reaccionar para volver a tomar aire y recuperar el plan de trabajo. El objetivo es llegar de la mejor manera al próximo año, fecha en la que recibiremos a Colombia, por la séptima jornada de las Eliminatorias.

Si bien el partido no tiene fecha y hora confirmada, se sabe que será septiembre el mes elegido para volver a ver en acción al combinado blanquirrojo que espera recuperar posiciones en la tabla y así retomar el camino rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá 2026.





