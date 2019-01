Ricardo Gareca sobre el pase de Cristian Benavente al fútbol de Egipto: "Uno puede decir que no"

Ricardo Gareca se ha referido a uno de los temas más polémicos de la últimas semanas: el cambio de club que hizo Cristian Benavente. El técnico de la Selección Peruana respeta la decisión del volante, aunque prefería verlo en Europa.

"No puedo meterme en decisiones personales. Él mismo dijo que recibió una oferta que no podía rechazar. Pero, Cristian pudo mantenerse en Europa", dijo el 'Tigre' en entrevista con RPP sobre el sorpresivo traspaso del 'Chaval' al Pyramids de Egipto.

"Yo tengo una opinión. Uno puede decir que no. Se puede decir que no a determinadas cosas. A lo deportivo, a lo económico, depende de lo que uno quiera. Si bien la carrera del futbolista es corta, me hubiese gustado que siga en el fútbol europeo", añadió Gareca.

El entrenador de la selección peruana también destacó el tiempo de Cristian Benavente en el exterior. Además, el DT felicitó el esfuerzo del mediocampista ofensivo por trabajar para mejorar cada vez.

"Lo bueno de él ( Benavente) es que es un muchacho que se ha mantenido en el extranjero y siempre busca progresar", explicó Ricardo Gareca.