Los peruanos en Miami saltan de contentos con la presencia de la Selección Peruana. Más cuando pueden acceder a la zona mixta y ver de cerca a sus ídolos, tomarse fotos y hacer firmar sus camisetas.

El lugar de concentración de la bicolor es una fiesta gracias a Ricardo Gareca quien permite el acceso a los hinchas. El DT es un agradecido del apoyo que día a día recibe la bicolor y el aliento que se hizo sentir durante toda la eliminatoria.

Los peruanos llegaron en mancha al Sawgrass Grand Hotel. Esta vez no les fue permitido ingresar al entrenamiento pero eso no les restó alegría, al contrario, los cánticos no se hicieron esperar.



El Hard Rock Stadium lucirá un lleno de bandera y serán los colores rojo y blanco los que predominarán. Los hinchas de la bicolor tomarán por asalto el recinto para alentar al equipo clarificado al Mundial Rusia 2018.

El partido está programado para las 7:30 p.m. (hora peruana). Tras este encuentro, la Selección Peruana chocará ante Islandia el 27 de marzo en el Red Bull Stadium de Nueva Jersey.

Por: Fernando Sangama enviado de Depor a Miami.

