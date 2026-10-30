Alianza Lima presentó un reclamo formal contra Regatas Lima por una presunta alineación indebida durante el partido que ambos equipos disputaron por la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. La institución blanquiazul sostiene que su rival mantuvo a cuatro jugadoras extranjeras simultáneamente en cancha, situación que, según su interpretación, incumple las bases del campeonato y el reglamento de la Federación Peruana de Vóley.

El encuentro se disputó el pasado 24 de octubre en el Polideportivo de Villa El Salvador y terminó con victoria de Alianza Lima por 3-2. Sin embargo, tras el compromiso, el club íntimo decidió presentar un documento ante el Comité de Reclamos de la Liga Peruana de Vóley para solicitar que se revise lo ocurrido durante el partido.

Alianza Lima solicita que el reclamo sea declarado fundado y que se determine que la presencia de cuatro jugadoras extranjeras en simultáneo constituye una infracción grave a las bases de la temporada 2026/27 y al Reglamento General de la Federación Peruana de Vóley.

Además, la institución blanquiazul pidió que se declare perdedor del encuentro a Regatas Lima y que se registre un marcador oficial de 3-0 a favor de Alianza Lima, con parciales de 25-0, 25-0 y 25-0. De prosperar esta solicitud, el cuadro íntimo recibiría los tres puntos del compromiso, mientras que su rival se quedaría sin unidades.

El reclamo también contempla la actualización de la tabla oficial de posiciones y de las estadísticas del torneo, además del reembolso de la tasa abonada por Alianza Lima para presentar el documento.

Por ahora, el pedido deberá ser evaluado por el Comité de Reclamos de la Liga Peruana de Vóley, que tendrá que determinar si existió una infracción al reglamento durante el enfrentamiento entre ambos equipos.

El antecedente más reciente de Alianza Lima por una situación similar ocurrió en diciembre de 2025, cuando Universitario presentó un reclamo contra el cuadro blanquiazul por alinear a cuatro jugadoras extranjeras simultáneamente durante el clásico correspondiente a la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley. Aunque las íntimas habían ganado el encuentro por 3-0 en la cancha, la ‘U’ solicitó que se le otorgara la victoria en mesa por una infracción al reglamento.

El 27 de diciembre, la Federación Peruana de Vóley declaró fundado el reclamo y modificó el resultado del partido, otorgándole el triunfo a Universitario por 3-0, con parciales de 25-0, 25-0 y 25-0. Alianza Lima presentó una apelación, pero esta fue declarada infundada el 1 de enero de 2026, por lo que se confirmó la pérdida de los tres puntos para el equipo blanquiazul.

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