Conoce el fixture de Perú en el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17

La Selección Peruana Sub 17 logró la clasificación al Hexagonal Final del Sudamericano Sub 17 , tras vencer a Ecuador por 2-0. Con ese resultado, se enfrentará con otros cinco equipos para ganar un pase al Mundial a realizarse en Brasil en noviembre.

La escuadra de Carlos Silvestri no perdió ningún partido en la primera fase. Empató dos (Chile y Venezuela) y ganó dos (Bolivia y Ecuador). Esto le permitió ubicarse como único puntero del Grupo A del Sudamericano Sub 17 con ocho unidades.

La etapa final del Sudamericano Sub 17 arrancará el próximo 2 de abril y finalizará el 14 del mismo mes. Se jugarán cinco partidos, en dónde solo cuatro clasificaran directamente a la Copa del Mundo en Brasil.

En el caso que Brasil se encuentre entre los primeros puestos, habrá un cupo más para acceder al Sudamericano Sub 17, debido a que por ser país anfitrión entraría de manera instantánea. Esto le da una gran oportunidad a la Selección Peruana Sub 17 de clasificar.

Clasificados al Hexagonal Final



1. Perú

2. Chile

3. Ecuador

4. Uruguay

5. Segundo del Grupo B

6. Tercero del Grupo B

Cronograma de la Selección Peruana Sub 17

Perú vs. Tercero del Grupo B (Martes 2 de abril - 9:10 p.m.)

Perú vs. Segundo del Grupo A (Viernes 5 de abril - 9:10 p.m.)

Perú vs. Segundo del Grupo B (Lunes 8 de abril - 9:10 p.m.)

Perú vs. Tercero del Grupo A (Jueves 11 de abril - 9:10 p.m.)

Perú vs. Primero del Grupo B (Domingo 14 de abril - 9:10 p.m.)

