Para nadie es un secreto que la selección peruana, desde la llegada del entrenador brasileño Mano Menezes, no encuentra rumbo y sus últimas presentaciones han sido objeto de duras críticas no solo por los resultados (no se ganó), sino por el funcionamiento del equipo, pues en todos los encuentros fuimos superados por el rival. Incluso en algunos juegos con goleada o marcadores que pudieron ser más abultados.

Al respecto, y muy pendiente de la actualidad de la blanquirroja, se pronunció el experimentado entrenador nacional Teddy Cardama, quien fue muy firme en su comentario sobre el rendimiento de la bicolor en esta gira de partidos amistosos en norteamérica.

“Más allá de los resultados, es evidente que el buen momento no existe, al menos eso se ha mostrado en estas fechas. Quizás los resultados son lapidarios pero eso es lo que menos importa, lo que importa es el rendimiento y hemos visto poco”, declaró en el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación.

“Para desarrollar proyectos, para tomar decisiones, lo primero que hay que evaluar es a quiénes toman las decisiones y los que están sentados en la mesa directiva están totalmente desactualizados”, continuó con su dura crítica a los altos mandos de la Federación Peruana de Fútbol.

Este fue el 11 de Perú en el último amistoso ante Colombia. (Foto: FPF)

En esa línea, según su apreciación, se copia un modelo extranjero que no ha dado resultado en nuestro país y se sobrevalora al profesional que viene de otro país, solo por tener otro pasaporte, algo que ocurre a nivel de entrenadores, jugadores y hasta directores deportivos.

“El fútbol peruano es una caricatura del torneo argentino, con tantos técnicos que no saben lo que significa aportarle al fútbol en nuestro país, vienen de paso, van rotando entre ellos mismos y los peruanos deben buscar la manera de actualizarse”, dijo Cardama.

“Lo de la bolsa de minutos es una falacia total, no funcionó en ninguna parte del mundo, es un saludo a la bandera. Creo que el jugador debe jugar más allá de su edad, por consecuencia, no por obligación”, finalizó.

Durante su gira en la última fecha FIFA, perdió 4-1 ante Estados Unidos; empató 1-1 frente a México; cayó por 2-0 ante Canadá; y perdió 2-0 frente a Colombia.

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