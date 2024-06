Con la ausencia de Miguel Trauco, tras no ser considerado por su poca continuidad en Brasil, Jorge Fossati viene analizando alternativas para la posición de carrilero izquierdo en la Selección Peruana. Para ello, tiene a Marcos López, llamó a Paolo Reyna de Melgar, probó a Oliver Sonne en el amistoso ante Nicaragua y, en último choque frente a Paraguay, añadió a Luis Advíncula entre las opciones para ese sector del campo. El ‘Rayo’ ingresó en la segunda mitad del duelo con los guaraníes y dejó buenas sensaciones.

“Más allá de que no es su posición natural, quería verlo de carrilero por izquierda, tampoco no es nuevo para él. Me ha dejado muy impresionado, puede competir con Marcos López y Oliver Sonne”, dijo Fossati en la conferencia de prensa post-partido, dejando claro que quedó conforme con su rendimiento y que podría utilizarlo nuevamente en esa ubicación en los próximos partidos de la Selección Peruana.

Partidos de Luis Advíncula jugando por izquierda

Luis Advíncula ya tiene experiencia jugando por el sector izquierdo. De hecho, en sus inicios con Juan Aurich en el 2009 jugaba como extremo por ambas bandas y lo mismo hacía cuando llegó a Sporting Cristal el siguiente año. Tras ser probado en distintas posiciones (hasta de ‘9′ por Roberto Mosquera), en 2012 se quedó como lateral derecho, donde ha destacado durante toda su carrera hasta la actualidad.

Sin embargo, hubo ocasiones donde Luis Advíncula fue requerido como lateral izquierdo en sus equipos. Lo hizo en Ponte Preta en 2013, en su vuelta a Sporting Cristal en 2014, también en México jugando por Lobos BUAP y Tigres UANL en 2017. Pasaron casi siete años para que el ‘Rayo’ vuelva a jugar a pierna cambiada, todo ello gracias a su buen dominio de su zurda. De hecho, en la Copa Libertadores del año pasado marcó cuatro tantos con la camiseta ‘Xeneize’.

Año Club Partidos en banda izquierda 2013 Ponte Preta 1 2014 Sporting Cristal 1 2017 Lobos BUAP 1 2017 Tigres UANL 1

¿Qué busca Fossati con Luis Advíncula en la izquierda?

El gran rendimiento que mostró Andy Polo en el Torneo Apertura y Copa Libertadores hizo que Jorge Fossati se decante por el futbolista de Universitario de Deportes en la pelea de quién será el titular en la derecha (veremos si mantiene al jugador de Universitario contra El Salvador), por lo que el uruguayo buscaría aprovechar las cualidades de Luis Advíncula en el lado izquierdo ante las pocas variantes que tiene la Selección Peruana en ese sector.

Los pocos minutos de juego de Miguel Trauco en Brasil y la falta de continuidad de Marcos López hicieron que Jorge Fossati tenga que buscar nuevas alternativas. Ya ubicó a Oliver Sonne ante Nicaragua y ahora probó a Luis Advíncula en esa posición, demostrando que puede ser útil a la ‘Bicolor’ jugando como carrilero izquierdo para explotar su velocidad y su habilidad con ambas piernas.

En el duelo ante Paraguay, Marcos López cumplió un correcto partido en lo defensivo y se sumó bien al ataque cuando tuvo oportunidad, pero el ingreso de Luis Advíncula le dio al equipo más opciones ofensivas gracias a su capacidad para desbordar y buscar siempre el 1 vs. 1. El ‘Rayo’ mostró que puede ser importante para el proceso de Fossati por su polifuncionalidad, algo por lo que ha destacado también en Boca Juniors jugando como lateral, carrilero, extremo y hasta de defensor central.

A la Selección Peruana le queda un amistoso más, antes su debut frente a Chile por el Grupo A de la Copa América 2024, y será frente a El Salvador el viernes 14 de junio del 2024 en el estadio Subaru Park de Filadelfia, donde Jorge Fossati tendrá la última chance para probar el equipo titular que parará ante la ‘Roja’ de Ricardo Gareca.





