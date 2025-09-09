Selección Peruana
Perú vs. Paraguay EN VIVO vía ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4): minuto a minuto por internet
Perú vs. Paraguay juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y GEN.
NO TE PIERDAS
Contenido de Mag.
No te pierdas
Selección Peruana
Selección Peruana
Posible alineación de Paraguay: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Alejandro Romero Gamarra; Ángel Romero y Antonio Sanabria.