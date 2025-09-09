Selección Peruana 

Perú vs. Paraguay EN VIVO vía ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4): minuto a minuto por internet

Perú vs. Paraguay juegan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 6:30 p.m. en el Estadio Nacional. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por ATV (Canal 9), América TV (Canal 4) y GEN.

Perú y Paraguay juegan por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. (Diseño: Christian Marlow / Depor)
Posible alineación de Paraguay: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Alejandro Romero Gamarra; Ángel Romero y Antonio Sanabria.

Posible alineación de Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

¿A qué hora se juega Perú vs Paraguay en Paraguay?

De acuerdo a la programación de la CONMEBOL, el partido entre Perú vs Paraguay está pactado para disputarse este martes 9 de setiembre a partir de las 8:30 p.m. desde el Estadio Nacional de Lima. Este compromiso corresponde a la fecha 18 de las Eliminatorias 2026.

¿A qué hora se juega Perú vs Paraguay en Perú?

En Ecuador, el partido Perú vs Paraguay se disputará a las 6:30 de la noche, por las Eliminatorias 2026.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay en Argentina?

En Argentina, el duelo entre Perú vs. Paraguay, por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de DSports (SD 614 y HD 1614), canal disponible en todo el territorio argentino.

¿En qué canal ver Perú vs. Paraguay en Chile?

Si estás en suelo chileno, solo podrás seguir la transmisión del partido Perú vs Paraguay mediante la señal de streaming de Disney Plus.

¿En qué canales ver Perú vs. Paraguay en Paraguay?

En Paraguay, el duelo entre Perú vs. Paraguay, por la jornada 18 de las Eliminatorias 2026, será transmitido a través de Unicanal, Trece, GEN y Popu TV, canales disponibles en todo el territorio paraguayo.

¿En qué canal ver Perú vs. Paraguay en Perú?

Si estás en suelo peruano, el partido entre Perú vs. Paraguay se transmitirá en Movistar Deportes, ATV y América TV. Asimismo, podrás seguir todos los detalles de este compromiso en vivo mediante la plataforma de streaming de Movistar TV App o en América TVGo y DGO.

El Estadio Nacional será el escenario principal del partido entre Perú y Paraguay.

El partido entre Perú y Paraguay es válido por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026.

¡Buenos días, lectores de Depor! Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir todas las incidencias del partido entre Perú y Paraguay.

