Teniendo en cuenta los últimos tres partidos –contra River Plate, Universitario y Vallejo–, ‘SC’ se lavó la cara ante un bastante irregular The Strongest, que metía miedo tras su victoria de local ante el ‘Millonario’ (3-1) y su derrota por la mínima ante Fluminense. La prueba del envión celeste está evidenciada básicamente en los registros. Por citar algunos, tuvo una posesión del 70%, que no la tenía desde el 1-1 ante Sport Boys, es decir, después de los tres duelos antes mencionados. Y asimismo, acumuló 19 remates en todo el encuentro, una cifra muy por encima de los apenas seis que tuvo, por ejemplo, en la caída 2-0 ante la crema.

“Creo que el equipo necesitaba ganar para calmar un poco el tema que se ha venido hablando durante la semana. Los jugadores también son testigos que no han tenido buenos partidos ni buenos resultados. Qué mejor que un triunfo en un partido de Copa Libertadores para volver a alzar vuelo”, nos dijo Miguel Rebosio, quien defendió a Cristal de 1996 al 2000 y luego tuvo un breve paso por 2007.

El fuerte y largo abrazo entre Nunes y Yotún, para muchos, dos de los peores enemigos en estos últimos días, dejó en claro que las heridas están sanando en La Florida y que el equipo tuvo un renacer en cuanto a la actitud, sobre todo en la forma de cómo encarar los partidos. “No veníamos en un buen momento, pero este es un nuevo mes y creo que le dimos inicio de la mejor manera. Esta victoria es para todos los hinchas que nos vinieron a apoyar”, aseguró Joao Grimaldo, uno de los que mostró una buena performance, junto a Jhilmar Lora –autor del agónico gol, validado por el VAR–, Ignácio Da Silva, Gianfranco Chávez y Jesús Pretell, los más destacados.

Pero hay deudas...

La postura de Cristal fue agresiva desde el primer minuto, sobre todo con mucho desborde por bandas. De hecho, la clave estuvo en los extremos. Joao Grimaldo creó mucho peligro, mientras Alejandro Hohberg aportó con experiencia. Jhilmar Lora tuvo un rol preponderante principalmente en el segundo tiempo, haciendo diagonales y penetrando con pases filtrados (fue de esta forma que llegó el gol del triunfo). En el mediocampo, Jesús Pretell confirmó su buen momento tras volver de su lesión (hombro), mientras que Chávez e Ignacio fueron dos muros en la defensa. “Me quedo con la actitud del equipo, fue espectacular. Pero en cuanto a jugadores me quedo con dos, en especial. Jhilmar Lora y Joao Grimaldo fueron vitales para la victoria”, agregó el ‘Conejo’.

Pero estaba más que claro que a Cristal no le importaban las formas ante The Strongest, la clave era ganar los tres puntos como sea. En ese sentido, Cristal tuvo una falencia en cuanto a la elaboración de juego. Por ejemplo, Yoshimar Yotún erró varios pases, una de sus principales virtudes. Eso se ratifica en las estadísticas: falló 50 de los 73 pases que dio (68% de efectividad). Y está claro que si ‘Yoshi’ está mal, Cristal sufre. Eso sí, su entrega no se cuestiona: en una jugada se tiró prácticamente de cara para salvar un balón. “Feliz por el grupo, a pesar de todo, jugamos como un equipo que somos”, dijo el volante, uno de los más señalados de esta crisis.

Por otro lado, no hubo sorpresas en el ataque y sigue pendiente la deuda del ‘9′. Brenner hizo un partido muy pobre, pues no remató ninguna vez al arco y prueba de su mal nivel es que Nunes lo sacó al término del primer tiempo, corrigiendo su error de insistir con él desde el arranque. Su balance, en lo que va de la temporada, es de tres tantos en 17 partidos, entre Liga 1 y Libertadores. El brasileño también es consciente de que no está al 100% y eso lo dejó en claro tras la victoria: “No vivo un buen momento, hay que arreglar algunas cosas y seguir trabajando, no hay otra solución. Sé que los goles llegarán y ayudaré a Cristal”. ¿E Irven Ávila? Aún no supera al 100% su lesión en el codo izquierdo, y su vuelta las canchas estaría entre 10 a 15 días. Adrián Ugarriza también está lesionado, y hoy el juvenil Diego Otoya (18) es la única opción de Nunes como alternativa natural de ‘9′.

“Un equipo puede jugar bien al fútbol, hacer un buen partido. Pero lastimosamente si no tienes claro el tema de la definición, del gol, que es lo que te da el triunfo, se hace mucho más complicado. Este es el tema que le cuesta a Cristal, no solo este año, sino de años anteriores. A Brenner no se le viene dando. Llegó con el cartel de goleador, pero no se le está abriendo el arco y el hincha claramente se impacienta”, apuntó Rebosio.

Está claro que ‘SC’ tiene que mejorar muchísimo en cuanto al juego y potenciarse en los próximos partidos de Liga 1, donde si bien es cierto tiene un panorama bastante complicado: tres visitas seguidas contra UTC, Unión Comercio y Binacional, es decir, dos en la altura y otra en el calor de Tarapoto. El objetivo es claro: llegar a punto para recibir a River Plate este 25 de mayo, un duelo que será el punto de quiebre para la clasificación a octavos, y parece más al equipo que en los primeros meses del año, por ejemplo, despuntó en la fase previa de Libertadores ante Nacional y Huracán.

La agenda celeste: estos son los partidos de los ‘cerveceros’ antes del duelo ante River Plate en Lima por la Copa (25 de mayo).

Fecha Partido 7 de mayo UTC vs. Sporting Cristal 13 de mayo Unión Comercio vs. Sporting Cristal 17 de mayo Binacional vs. Sporting Cristal 20 de mayo Sporting Cristal vs. Cusco FC

Otro punto en consideración y que será una de las principales tareas del comando técnico de Nunes es la recuperación de varios jugadores, entre ellos Washington Corozo, Nilson Loyola, Leandro Sosa, Jesús Castillo y Martín Távara, varios de ellos hombres fijos en el ‘once’ de gala de Nunes, pero que hoy no atraviesan su mejor momento y que hace un mes y medio fueron claves para lograr la clasificación a fase de grupos. Faltan casi tres semanas para el duelo ante el ‘Millonario’ –en Lima– y es un tiempo prudente para recuperarlos. “Vamos a salir de esta”, dijo Nunes cuando ratificó ser el técnico de ‘SC’. Que se cumpla...

