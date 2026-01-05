Sporting Cristal jugará la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, tras perder la definición de fin de año ante Cusco FC, y enfrentará una serie de partidos internacionales, siendo el más importante, hasta el momento, el que sostendrá ante Cruzeiro en la Vitoria Cup el próximo martes 20 de enero.

El encuentro se jugará en Mineiro, Brasil, sin embargo, el hincha celeste aún no tiene noticias sobre el día y rival de la tarde o noche de presentación del plantel profesional, aunque desde Chile se reveló una negociación que sería para este encuentro.

El presidente del Everton de Viña del Mar, Cristián Castro, hizo pública la información que se tiene muy avanzado el tema de venir a Lima para jugar un encuentro amistoso ante los dirigidos por Paulo Autuori.

“Tenemos dos desafíos internacionales ad portas. Vamos a Uruguay, a un partido ante Independiente de Avellaneda el 13 de enero, después tenemos un partido internacional en Perú, que está casi cerrado con Sporting Cristal”, comentó el directivo chileno.

Presidente Corporativo de @evertonsadp, Cristián Castro, confirma amistoso con @Independiente en Uruguay, además de las gestiones para jugar ante @ClubSCristal en Perú.



Video @codigodep pic.twitter.com/j7DlxR5TDs — Claudio Díaz Fuentes (@claudiodiazf) January 5, 2026

Sporting Cristal inició sus trabajos de pretemporada este lunes 5 de enero en las instalaciones de La Florida, con los habituales exámenes médicos y el respectivo acondicionamiento físico, tras un alto a las actividades de algunas semanas por fiestas de fin de año.

Con sus refuerzos ya en Lima, los celestes encaran este 2026 con la firme convicción de ganar un nuevo título nacional, pues el último obtenido fue en 2020 ante Universitario de Deportes, vigente tricampeón.

El brasileño Paulo Autuori llegó a mediadios de 2025 para reemplazar en el cargo al argentino Guillermo Farré, quien no cumplió con los objetivos institucionales ni en el Torneo Apertura, ni en la Copa Libertadores.

A diferencia de 2025, esta vez, el estratega de 69 sí armó el plantel y buscó la renovación en áreas sensibles como los laterales, ambos extranjeros y que deberán marcar diferencia, junto a zagueros de experiencia y selección como Luis Abram y Miguel Araujo.

TE PUEDE INTERESAR