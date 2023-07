1) UN PRESENTE POCO ALENTADOR PARA EL ‘TIMAO’

Este 2023 viene siendo duro para Corinthians. La temporada la arrancó con el Paulistao, donde si bien es cierto ganó su grupo, luego fue eliminado por el modesto Ituano, de la segunda división, en cuartos de final. En el Brasileirao se encuentra en el puesto 17 con apenas quince puntos, a 21 del líder Botafogo y a cuatro de la zona de descenso . Solo supera a Bahía (13), Goiás (rival que tuvo Universitario de Deportes en la fase de grupos, con 11), Coritiba (10) y Vasco da Gama y América Mineiro (9). También fue el único equipo brasileño que no pudo clasificar a octavos de la Copa Libertadores. Es por eso que llegó a esta instancia de la Copa Sudamericana, tras solo superar a Liverpool de Uruguay en su serie. Y en la Copa Brasil tiene grandes chances de quedar eliminado, ya que en la ida perdió 1-0 con América Mineiro. Es decir, estamos frente al Corinthians más terrenal de los últimos tiempos y muy lejos de aquel equipo que se llevó el Mundial de Clubes en 2012, frente a Chelsea de Inglaterra y con Paolo Guerrero como protagonista. Sin embargo, previo al choque frente a la ‘U’, derrotó 1-0 al Atlético Mineiro. En resumen, apenas sumó el 45% de puntos que disputó.

TORNEO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- PUNTOS PROD. PAULISTA 13 6 5 2 20 11 23 59% LIBERTADORES 6 2 1 3 7 6 7 39% COPA BRASIL 5 2 0 3 4 5 6 40% BRASILEIRAO 14 4 3 7 12 17 15 36% TOTAL 38 14 9 15 43 39 51 45%

Tras vencer a Atlético Mineiro de visita, el ‘Timao’ cortó una racha de dos derrotas consecutivas. Video: TNT Sports.

2) TRES TÉCNICOS EN LO QUE VA DE LA TEMPORADA

Gran parte de la irregularidad de Corinthians se ha dado también porque no ha tenido una identidad de juego y estabilidad en el banco. La temporada la arrancó Fernando Lázaro, quien fue quien estuvo en 2022. Quedar eliminado tempranamente en el Paulistao y el pésimo arranque en la Libertadores le costó el cargo. Luego llegó Cuca, de amplia experiencia en equipo de Brasil. Sin embargo, apenas duró dos partidos y su salida fue por motivos ajenos a lo futbolístico. Incluso con él, Corinthians pudo remontar en la Copa de Brasil y acceder a otra instancia. Finalmente, el que asumió el cargo y hasta hoy se mantiene es el conocido Vanderlei Luxemburgo, quien ha intentado recuperar la confianza del plantel, pero sigue sumergido en la irregularidad. No pudo meterse en octavos de Libertadores y está cerca de la eliminación en la Copa de Brasil. Es importante tener en cuenta esta información, ya que en Brasil suele darse más prioridad a los torneos locales que internacionales. Por un tema de prestigio y económico. Corinthians se jugará la vida este sábado 15 ante Américo Mineiro, quien ganó el partido de ida en la Copa Brasil. Es decir, se jugará entre los dos partidos de Sudamericana ante la ‘U’. ¿A qué torneo le dará prioridad Luxemburgo?

TÉCNICO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS PUNTOS PROD. FERNANDO LÁZARO 18 8 5 5 29 54% CUCA 2 1 0 1 3 50% VANDERLEI LUXEMBURGO 18 5 4 9 19 35%

Vanderlei Luxemburgo fue el técnico de la selección brasileña que ganó la Copa América 1999. (AFP)

3) DEPENDENCIA DE SUS INDIVIDUALIDADES

Está claro que, pese al mal momento que pasa Corinthians, cuenta con un plantel como para pensar que puede remontar en el Brasileirao y llegar a instancias decisivas en la Copa Sudamericana. Su plantilla está cotizada en 87 millones de euros aproximadamente. Una gran diferencia con respecto a Universitario de Deportes (14 millones de euros). Pero eso termina muchas veces convirtiéndose es una amenaza, ya que este equipo depende mucho de lo que puedan hacer sus futbolistas más talentosos. El más influyente en lo que va de la temporada es Roger Guedes (26 años). Suma 19 goles y 1 asistencia. Tiene el 44% de los goles de Corinthians este año . Su compañero de ataque es Yuri Alberto (22), con 6 goles y 7 asistencias. El equipo de Jorge Fossati también debe tener cuidado de lo que pueda hacer el experimentado Fágnes por derecha ya que, junto a Yuri Alberto, son los principales asistidores del ‘Timao’. Pero fuera de eso, si estos futbolistas no juegan o están en su jornada, Corinthians se ve envuelto en serios problemas y ya lo hemos visto en los distintos torneos donde ha participado.

FUTBOLISTA POSICIÓN CONDICIÓN GOLES ASISTENCIAS ROGER GUEDES DELANTERO TITULAR 19 1 YURI ALBERTO DELANTERO TITULAR 6 7 FÁGNER DEFENSA TITULAR 0 7 ADSON VOLANTE SUPLENTE 5 2 FELIPE AUGUSTO VOLANTE SUPLENTE 1 4 RUAN OLIVEIRA VOLANTE TITULAR 2 2 GIULIANO VOLANTE SUPLENTE 0 4 GIL DEFENSA TITULAR 1 2 FAUSTO VERA VOLANTE TITULAR 0 3

Roger Guedes es el futbolista más talentoso de Corinthians. Antes jugó en Criciuma, Palmeiras, Atlético Mineiro en su país y proviene del Shandong Taishan de China.

4) LE HA COSTADO COMO LOCAL A NIVEL INTERNACIONAL

Si revisamos en frío los números como local de Corinthians, se podría decir que el saldo es positivo. Tiene el 65% de puntos jugados en casa. Una cifra aceptable para esa condición, más no para un equipo de su envergadura. S in embargo, la gran deuda está en el plano internacional. Perdió dos de sus tres partidos coperos en el Neo Química Arena y ahí radicó su eliminación . Solo le pudo ganar a Liverpool de Uruguay (3-0) y perdió con Argentinos Juniors (1-0) e Independiente del Valle (2-1). En el Brasileirao ha sido irregular: apenas ganó dos de seis partidos y ya no se encuentra invicto, merced a su derrota ante Reb Bull Bragantino (1-0).

TORNEO PARTIDOS TRIUNFOS EMPATES DERROTAS GOLES+ GOLES- PUNTOS PROD, PAULISTAO 7 5 2 0 16 5 17 81% LIBERTADORES 3 1 0 2 4 3 3 33% COPA BRASIL 2 2 0 0 4 0 6 100% BRASILEIRAO 6 2 3 1 7 5 9 50% TOTAL 18 10 5 3 31 13 35 65%

La última derrota como local de Corinthians fue ante Red Bull Bragantino, el último 2 de julio. Video: Globo.

5) NO TIENE EL PLANTEL COMPLETO

Vanderlei Luxemburgo está intentando encontrar su mejor equipo. A la base que ha tenido más continuidad en 2023 le ha sumado tres nombres. Fabio Santos (37 años) recuperó su lugar por el sector izquierdo, dejando en el banco a Matheus Bidu (24 años). En la volante ahora tienen más minutos Gabriel Moscardo, futbolista de 17 años y que es una de las apuestas del técnico. También está Ruan Oliveira (23). Al banco quedaron Maycon (25) y Roni (24). La defensa cuenta con varios futbolistas con recorrido, como el arquero Cássio (36), Fágner (34) y Gil (36). En la volante el que es inamovible es el argentino Fausto Vera (23), mientras que en ofensiva están los nombres que ya mencionamos: Roger Guedes y Yuri Alberto.

FUTBOLISTA EDAD PAÍS PUESTO CÁSSIO 36 BRASIL ARQUERO FÁGNER 34 BRASIL LATERAL DERECHO BRUNO MÉNDEZ 23 URUGUAY CENTRAL GIL 36 BRASIL CENTRAL MURILLO 21 BRASIL CENTRAL FABIO SANTOS 37 BRASIL LATERAL IZQUIERO GABRIEL MOSCARDO 17 BRASIL VOLANTE FAUSTO VERA 23 ARGENTINA VOLANTE RUAN OLIVEIRA 23 BRASIL VOLANTE ROGER GUEDES 26 BRASIL DELANTERO YURI ALBERTO 22 BRASIL DELANTERO

Sin embargo, tiene nombres de peso que no han tenido acción en los últimos juegos. Paulinho es el más relevante. El volante, quien jugó en Barcelona y selección brasileña, se encuentra lesionado y no tiene minutos desde el 24 de mayo. Desde esa fecha tampoco juega el paraguayo Ángel Romero, quien no es de la consideración de Luxemburgo, mientras que su compatriota Fabián Balbuena se fue al fútbol ruso, al igual que Du Queiroz. El que ya está en Brasil es el paraguayo Matías Rojas, quien en la primera parte del año jugó en Racing Club junto a Paolo Guerrero, pero hasta el momento no ha sido anunciado como fichaje ni inscrito para la Sudamericana. Quien ya se recuperó de una lesión es el exmundialista Renato Augusto, quien tuvo minutos el último fin de semana ante Atlético Mineiro. Habrá que ver qué decide Luxemburgo con respecto a si priorizará la Sudamericana o la Copa Brasil. Corinthians busca levantarse, pero podría quedarse sin nada. Veremos qué sucede.

El último partido internacional de Corinthians fue el 28 de junio. Goleó 3-0 a Liverpool de Uruguay y se metió en los PlayOff de la Sudamericana. Ese día jugó con muchos suplentes. Video: ESPN.

