Es una pantera: Carlos Cáceda generó asombro con impresionante atajada para evitar gol de UTC

Impenetrable. Carlos Cáceda no solo reafirmó su destreza, sino que le dio motivos a los hinchas arequipeños para que sigan celebrando su aniversario. Y es que no dejó que ningún intento de gol cruce su portería, en el UTC vs. Melgar, regalando una de las mejores atajadas de la Fecha 3 del Torneo Clausura.

A los 20 minutos del segundo tiempo, el guardameta rojinegro estuvo preparado para recibir el impacto de un tiro de esquina, por parte de UTC. Pero no fue el único, el cuadro cajamarquino siguió presionando frente al arco, pero Carlos Cáceda supo cómo evitar cada uno de esos disparos y garantizar, así, la victoria arequipeña.

Carlos Cáceda generó asombro con impresionante atajada para evitar gol de UTC. (Video: GOLPERU)

UTC vs. Melgar: se miden en Cajamarca por la Fecha 3 del Torneo Clausura



Melgar ha sumado solo una victoria desde el inicio del Clausura, por lo que sumar los tres puntos de esta jornada no solo lo ubicaría mejor en la Tabla de este torneo, sino que también le ayudaría para el acumulado. UTC, en cambio, no ha logrado obtener ningún punto, por lo que este duelo es crucial para los cajamarquinos.



El próximo duelo del 'dominó' será de local ante Real Garcilazo, en el Monumental de la UNSA. En tanto, el 'Gavilán del Norte' viajará hasta Huánuco, donde se medirá ante Alianza Universidad, por la jornada 4 del Torneo Clausura.

