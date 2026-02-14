Chivas vs. América se enfrentan por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026, en una nueva edición del Clásico Nacional del fútbol mexicano. ¿En qué canales transmitirán el partido y a qué hora iniciará la transmisión, dependiendo de la zona horaria? Revisa la información completa para que puedas disfrutar de este encuentro desde la comodidad de tu casa.

En el Estadio Akron, bajo el cielo de Zapopan, se avecina un capítulo más del Clásico Nacional, uno de los duelos más intensos del futbol mexicano. El sábado 14 de febrero, desde las 21:07 horas (tiempo del centro de México), Chivas y América renovarán una rivalidad de décadas cargada de orgullo, historia y contextos muy distintos para cada institución en este inicio de temporada.

La historia pesa más que los puntos. A lo largo de más de 260 enfrentamientos oficiales, este clásico ha impuesto momentos memorables, gestas individuales y giros dramáticos que han definido ciclos enteros en el balompié azteca. América sigue siendo el conjunto con más triunfos globales en la serie, pero Chivas ha equilibrado las cuentas con resultados importantes en fases regulares y competencias internacionales.

Chivas llega con el viento a favor. El ‘Rebaño Sagrado’ domina con autoridad el presente Clausura 2026: cinco partidos, cinco victorias, 15 puntos y la cima de la tabla general. El técnico Gabriel Milito ha conseguido que su equipo se muestre sólido, con equilibrio entre ataque y defensa, y con figuras como Armando ‘Hormiga’ González destacando en ofensiva.

El registro de Chivas no solo es numérico, sino histórico: un paso perfecto los pone a tiro de empatar su mejor arranque en torneos cortos —récord que data de 2010—, lo que añade una capa extra de motivación para el grupo y una etiqueta de favorito en los pronósticos para este clásico.

América, por su parte, busca ritmo y reencuentro. Las ‘Águilas’ han tenido un arranque más irregular: con ocho unidades en cinco encuentros (dos victorias, dos empates y una derrota), el equipo dirigido por André Jardine quiere consolidar su proyecto y ganar confianza antes de encarar la parte más exigente del certamen.

Más allá de la tabla, la rivalidad pesa. Este clásico del futbol mexicano siempre se ha sentido distinto: no hay estadísticas que apaguen la intensidad con la que ambos equipos saltan al campo. América, con su historial de resultados favorables y palmarés superior, sabe que los clásicos pueden quebrar cualquier lógica de torneo, mientras que Chivas entiende que un triunfo redefiniría temporalmente la jerarquía del balompié azteca.

El duelo puede definirse en detalles: la eficacia de delanteros como Armando González por parte de Chivas o la capacidad de reacción de figuras americanistas como Brian Rodríguez o Víctor Dávila, condicionarán no solo el resultado, sino el ritmo del encuentro. Los entrenadores medirán cada movimiento, sabiendo que el menor descuido puede decantar la balanza en un clásico.

¿Dónde ver Chivas vs. América por el Clásico Nacional de la Liga MX?

La transmisión del partido entre Chivas vs América EN VIVO por la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Amazon Prime por streaming en México. Para ver Amazon Prime, deberás descargarte la app de Amazon Prime que está disponible para iOS y Android en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Chivas vs América por la Liga MX será Telemundo y Universo.

¿A qué hora juega Chivas vs. América por el Clásico Nacional de la Liga MX?

¿Qué canal transmite Chivas vs. América EN VIVO por el Clásico Nacional de la Liga MX?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:07 p.m. Sin transmisión YouTube Colombia 10:07 p.m. Sin transmisión YouTube Ecuador 10:07 p.m. Sin transmisión YouTube Argentina 12:07 a.m. Sin transmisión YouTube Brasil 12:07 a.m. Sin transmisión YouTube Paraguay 12:07 a.m. Sin transmisión YouTube Uruguay 12:07 a.m. Sin transmisión YouTube Chile 12:07 a.m. Sin transmisión YouTube Bolivia 11:07 p.m. Sin transmisión YouTube Venezuela 11:07 p.m. Sin transmisión YouTube México 9:07 p.m. Telemundo Amazon Prime Estados Unidos 11:07 p.m. Telemundo, Universo Amazon Prime

Horario, canal TV y dónde ver Chivas vs. América por el Clásico Nacional de la Liga MX

Fecha : Sábado 14 de febrero del 2026.

: Sábado 14 de febrero del 2026. Partido : Chivas vs América

: Chivas vs América Horario : 9:07 p.m. hora de Ciudad de México, México.

: 9:07 p.m. hora de Ciudad de México, México. Canal : Amazon Prime.

: Amazon Prime. Estadio: Akron.

¿En qué canal ver Chivas vs .América por el Clásico Nacional de la Liga MX?

En México, el partido de Chivas vs. América por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmite Amazon Prime.

¿Cómo ver Chivas vs. América por el Clásico Nacional de la Liga MX en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido de Chivas vs. América por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX lo transmiten Telemundo y Universo.

