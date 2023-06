En Pachuca no hay tiempo que perder, aunque se le fueron muchos jugadores del equipo y tiene a otros en selección nacional, el estratega de la escuadra en mención, Guillermo Almada, aseguró que en la cancha serán once contra once en el duelo de Campeón de Campeones ante Tigres, que se disputará, este domingo 25 de junio, en el estadio Dignity Health Sports Park de California, Estados Unidos.

Y es que en el cuadro de los ‘Tuzos’ se fueron Kevin Álvarez, Mauricio Isais, Christian Arango y Romario Ibarra, además que no renovó a Avilés Hurtado y Óscar Murillo, asimismo tienen la baja de Javier ‘Chofis’ López por lesión. En tanto que Luis Chávez y Erick Sánchez están con el seleccionado mexicano en la Copa Oro

“Para la institución, jugadores y entrenadores, todos lo que formamos la familia de Pachuca sería el buscar un logro muy importante, no es un camino sencillo el que nos condujo hasta aquí y con este recambio que se ha hecho por distintas circunstancias, sería un impulso muy importante para la institución y vamos a intentar ir por lo máximo”, dijo Guillermo Almada.

“Tenemos un rival de mucha jerarquía por delante, confiamos siempre a muerte en el trabajo colectivo, soy un optimista por naturaleza. En definitiva, somos once contra once y si queremos lograr algo tenemos que demostrarlo y estamos en condiciones de poder sumar una estrella más para el club”, agregó el DT.

Por su parte, el arquero Óscar Ustari, capitán de los de Hidalgo, dejó en claro que hay que aprovechar la recompensa que da el futbol de por lo hecho en el año estar jugando un Campeón de Campeones.

“Sabemos que el que tiene la verdad es el que gana, estamos en una profesión que se manifiesta mucho hecho y después de tener un año y medio casi brillante, tenemos hoy la recompensa de jugar el Campeón de Campeones ante un equipo de jerarquía, con los últimos años jugando a gran nivel”, manifestó Ustari.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.