Esta vez, el reto viral del momento en las redes sociales consiste en hallar una palabra. Para ser exactos, es ‘CORRO’. Pero no creas que eso es algo fácil de hacer, pues solo un 7 % de participantes, hasta ahora, ha podido resolver dicho desafío. ¿Estás listo(a) para poner a prueba tu visión?

Si vas a sumarte a la prueba que te traemos el día de hoy, no te preocupes por el tiempo que te tome encontrar la mencionada palabra, pues aquí nada ni nadie te apura. No vas a jugar contra el reloj. Puedes demorarte todo lo que quieras. ¡Aprovecha eso!

Pero ojo con lo que diremos a continuación: la clave del éxito en este reto viral es observar detenidamente la ilustración, que, si no te has dado cuenta, fue diseñada por MDZ Online. Si planeas hallar la palabra ‘CORRO’ con un simple vistazo, acabarás formando parte del grupo de personas que no superó el desafío.

Mira aquí la imagen del reto viral

A simple vista no se aprecia la palabra ‘CORRO’ en esta ilustración. (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

Como esto es un juego, se puede ganar como también perder. Lo único que importa es que la pases bien. No debes sentirte mal si en caso no fuiste capaz de hallar la palabra ‘CORRO’. En este punto de la nota conocerás su ubicación exacta en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘CORRO’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que divertirá en todo momento. Algunos consisten en encontrar equivocaciones, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

