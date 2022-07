El siguiente test de personalidad tiene la facultad de poder mostrarte cuál es tu ansiedad y los motivos de ese estado con tan solo decirnos cuál es tu estación del año favorita. Muchos se sienten felices en otoño, otros en verano. A la mayoría el invierno los entristece. En esta prueba podrás conocer los verdaderos motivos de ese estado emocional.

En la imagen podemos observar cuatro fotografías que corresponden a las cuatro estaciones del año: verano, otoño, invierno y primavera. Lo que tendrás que hacer en este test de personalidad es elegir la que más te guste, agrade o te sientas cómodo por las razones que solo tú conoces.

Luego de tener en mente tu elección, puedes proceder a revisar el significado de cada estación en este test de personalidad y sobre todo lo que implica en tu nivel de ansiedad que atraviesas en este momento.

Imagen del test de personalidad

Mira la imagen y elige la estación que te guste más, pues esta te revelará los resultados del test de personalidad.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

Imagen número 1 – ¡Otoño!

Su elección sugiere que ahora le preocupan los problemas relacionados con los niños. Estos pueden ser tanto sus hijos como los que se le encomienden para su formación o educación. Es posible que ahora esté embarazada y preocupada por el próximo parto. También puede indicar que está preocupado por el comportamiento de su hijo, los problemas en el trabajo o la escuela. Intenta distraerte con alguna actividad y, tal vez, comprenderás que te preocupaste en vano.

Imagen número 2 – Invierno

Si elige la estación más fría, está preocupado por su vida personal. Puede que estés experimentando dificultades en las relaciones con tu pareja o en la relación familiar o quizás simplemente estés nervioso. No se preocupe tanto, tarde o temprano, todo saldrá bien y encajará.

Imagen número 3 – Primavera

Si le gusta más el tiempo de floración, está muy ansioso por la opinión de otra persona: lo que los colegas, amigos e incluso los transeúntes comunes piensan de usted. Y esto te ha preocupado no solo últimamente, sino la mayor parte de tu vida. No puedes salir de casa hasta que estés satisfecho con tu apariencia. Además, pasas mucho tiempo reflexionando sobre todo lo que han dicho otras personas. Intenta relajarte y centrarte menos en las cosas pequeñas y en la opinión de los demás.

Imagen número 4 – Verano

La estación cálida elegida habla de tu naturaleza sutil: tú, en principio, eres una persona muy preocupada. Le preocupa que el negocio que ha iniciado no tenga éxito, que sus seres queridos se enfermen gravemente de repente o que su ser querido deje de quererlo de repente. Tienes muchas causas de ansiedad. Pero recuerda: debes cuidar tus nervios, de lo contrario, simplemente no serán suficientes para todo. Pero no te preocupes. Todos te aman y definitivamente te apoyarán.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.

Cabe señalar que estos test de personalidad que día a día planteamos en Depor, no tienen ninguna validez científica. Solo se trata de contenidos de entretenimiento que pueden ayudarte a orientar qué tipo de carácter puedas tener en unos segundos, a través de una imagen.