Una mujer de México ha causado furor en Facebook y en otras redes sociales al dar a conocer su felicidad por haberse divorciado. Ella decidió festejar el fin de su relación sentimental y dicha celebración acabó volviéndose viral. ¿Quieres saber más al respecto? Lee esta nota.

Grisy Cordova es la mujer de esta historia. Ella, usó su cuenta personal de Facebook para anunciar al mundo entero que está soltera. En las fotos que compartió, exactamente el 20 de abril del presente año, ella aparece muy contenta junto a sus seres queridos, pues había recibido el acta de divorcio.

“Hoy puedo gritar a los cuatro vientos que soy libre como el viento y no podía faltar el festejo de mi divorcio”, se lee en la descripción de su publicación que ya cuenta con una gran cantidad de reacciones. Miles de usuarios se mostraron muy contentos al ver que ella era feliz.

Es por esa razón que decidieron replicar las mencionadas imágenes en varias redes sociales, haciendo que el festejo de la mujer se volviera viral en un abrir y cerrar de ojos. Como su celebración generó un impacto positivo, Grisy Cordova decidió dar las gracias.

“Nunca me imaginé que eso de gritar mi felicidad a los cuatros viento se me haría realidad. Ya ha llegado muy lejos y quiero agradecer a todos los medios y a todos los que me han felicitado. No queda de otra que agradecer”, escribió la mujer en una publicación en Facebook, exactamente el 26 de abril del presente año, adjuntando capturas de pantalla de cómo varias páginas dieron a conocer su alegría por su divorcio.

