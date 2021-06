Si crees que lo has visto todo, probablemente cambiarás de opinión al leer esta nota. Aquí te contaremos lo que hizo una madre llamada Montserrat que vive en Nuevo León, México. Ella invitó a personas desconocidas a la fiesta de sus hijos por falta de asistentes. Su accionar se volvió viral rápidamente en Facebook y otras redes sociales.

“Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís (todos con alguna excusa o simplemente ‘esta muy lejos’)”, escribió la progenitora en su cuenta personal de Facebook (Montserrat CM), exactamente el 13 de junio del presente año, adjuntando dos fotos que evidenciaban que no habían llegado los invitados a la fiesta.

“Si no me hablan o me conocen no importa. Si gustan venir, el brincolín estará hasta las 11 pm. Tengo chillidog, frituras y pastel”, agregó la madre de familia, quien después sostuvo que no quería que la comida se desperdiciara “ni que Gira y Asís piensen que no tienen ‘amigos’”. Luego de ello, brindó la dirección.

Miles de usuarios, al ver su publicación, reaccionaron inmediatamente. Como se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos, la fiesta de sus hijos acabó teniendo asistentes, tal y como dio a conocer después la propia madre de familia a través de nuevas fotos publicadas en Facebook.

“¡LES AGRADECEMOS INFINITAMENTE, Diego GR y yo! Vienen llegando gente, la fiesta no está sola. Les agradezco mucho el apoyo que nos dan”, escribió Montserrat como descripción de las imágenes. “Gracias totales. Los queremos un montón. GERA CUMPLIÓ 5 AÑOS Y ASÍS 4 AÑOS (es niña). Gracias. Gracias totales. Los amamos de corazón”, sentenció la progenitora.

TE PUEDE INTERESAR