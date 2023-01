Deja todo lo que estés haciendo por un momento. Te necesitamos sumamente concentrado para una tarea: tienes que hallar la palabra ‘VASO’ en la imagen. Si logras ubicarla, habrás resuelto un reto viral que es muy difícil. ¡Pon a prueba tu visión de una vez por todas! ¡Te vas a divertir!

En el primer párrafo no te hemos indicado que debes encontrarla en segundos porque no se ha establecido un límite de tiempo en este desafío. Esa característica tiene que ser bien aprovechada por ti. Observa detenidamente la ilustración elaborada por MDZ Online. ¡Ese es el camino para tener éxito aquí!

Si solo le das un vistazo a la imagen del reto viral te quedarás con la idea que nada más hay palabras ‘PASO’ y eso está muy lejos de ser cierto. La palabra ‘VASO’ también está ahí. El detalle es que está bien escondida. ¡Ya sabes! ¡Abre bien los ojos y comienza a buscarla ahora mismo!

Mira aquí la imagen del reto viral

¿Eres capaz de encontrar la palabra ‘VASO’ en esta ilustración? (Foto: MDZ Online)

Mira aquí la solución del reto viral

Si llegaste a este punto de la nota es muy probable que sea porque no fuiste capaz de hallar la palabra ‘VASO’. No debes sentirte mal por eso. El mundo no se acabará porque fallaste en el juego. A continuación sabrás dónde está exactamente en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la palabra ‘VASO’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte. Algunos consisten en ubicar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

