Hay momentos en los que, definitivamente, necesitas divertirte. Y para eso existen los retos virales. Estos te alegrarán el día en un dos por tres. Dicho ello, el día de hoy te traemos un desafío en el que tu tarea es encontrar la cara sonriente en la imagen. ¿Crees que puedas hacerlo?

Te pedimos que no te la pases viendo el reloj a la hora de buscar, pues no hay un límite de tiempo para ubicar lo indicado líneas arriba. Lo único que realmente importa es que la pases bien. No te estreses. Ten siempre presente que esto es un juego. Nada aquí es de vida o muerte.

Luego de haber participado en el reto viral que motivó esta nota de Depor, no dudes en compartir el desafío con todos tus familiares y amigos para que más personas tengan la oportunidad de divertirse sanamente como tú. Estamos seguros que te acabarán agradeciendo por ese buen gesto. ¡Ya sabes!

Mira aquí la imagen del reto viral

En la imagen de este acertijo visual hay bastantes edificios. Como no se ve a ninguna persona, tal vez creas que no hay una cara sonriente, pero eso sí está dibujado. Para hallarla, debes prestar mucha atención a los detalles. Recuerda que en este desafío tienes todo el tiempo del mundo.

A simple vista no se aprecia la cara sonriente en esta ilustración. (Foto: genial.guru)

Mira aquí la solución del reto viral

Son pocos los usuarios que han superado el acertijo visual que motivó esta nota. Eso deja en evidencia que el desafío posee un elevado nivel de dificultad. Fallar aquí no debe hacerte sentir mal, pues esto es un juego. A continuación podrás conocer dónde está exactamente la cara sonriente en la imagen.

En esta imagen se indica dónde está la cara sonriente. (Foto: genial.guru)

¿Qué es un reto?

Un reto viral es capaz de divertirte mucho. Consiste en ubicar errores, una persona, animal, objeto, palabra o número en una imagen. Es necesario mencionar que algunos poseen un límite de tiempo y otros no. También son conocidos como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

