Somos conscientes de que muchos usuarios aprovechan su tiempo libre para sumarse a pruebas psicológicas que les permitan saber más sobre sus formas de ser. Es por eso que ahora te presentamos un test viral de personalidad capaz de indicarte si eres una persona ilusa.

Esa información será revelada siempre y cuando respondas esta pregunta: ¿Qué ves primero en la imagen? De acuerdo a MDZ Online, lo que contestes será determinante para que sepas cómo eres realmente.

La honestidad es importante en este test viral

Ten en cuenta que no debes mentir a la hora de responder. Solo hay dos opciones en la ilustración: una mano y un ave. Nada más. Cada alternativa posee un significado diferente. Dicho todo ello, ¡adelante! ¡No pierdas más tiempo y participa en el test.

Imagen de la prueba psicológica

Esta ilustración te ayudará a saber si eres una persona ilusa. Solo cuéntanos qué ves primero. ¿Una mano o un ave? (Foto: MDZ Online)

Respuestas del test viral

Mano:

Si lo primero que viste fue la mano, eres una persona muy difícil de conformar. Siempre buscas actividades para mantenerte en movimiento. Te encantan los desafíos. Odias la zona de confort. Te vas de los lugares donde sientes que no vas a crecer. Vives como si no existiera un mañana. Haces todo lo que te genere placer. No recibes un “no” como respuesta. No le temes al qué dirán.

Ave:

Si lo primero que viste fue el ave, destacas por ser una persona muy soñadora e idealista. Te llevas muchas decepciones al esperar que la gente actúe como tú. Eres iluso(a) y romántico. Puedes entablar una conversación con desconocidos fácilmente. Eres positivo(a) y enérgico(a). Pocas veces pasas desapercibido(a) cuando vas a un evento. Ves el vaso medio lleno.

