Si entraste a esta nota es porque la duda te embargó, así que no te rindas y quédate hasta el final. Los test de personalidad han tomado un rol vital en estas últimas semanas para los internautas, pues no solo los entretiene, sino hacer que muchos de ellos profundicen su forma de ser, se conozcan, hagan autocrítica y mejoren como personas. Aquí, podrás conocer aspectos de tu forma de ser que quizás no esperabas contemplar.

Millones de usuarios en diferentes redes sociales se aventuran a probar este tipo de test virales para descubrir aspectos relevantes de su personalidad. Sin embargo, muchas de estas llegan a convertirse en tendencia por los increíbles resultados que arrojan, como el que te mostraremos a continuación. Solo tienes que decirnos si llegaste a ver, en primera instancia, un huevo frito y un tenedor, o es que viste una guitarra o una gallina.

Este nuevo desafío consiste en mirar una ilustración y responder una sencilla, pero importante pregunta: ¿qué es lo primero que llama tu atención al ver la foto? Te sorprenderá saber que, dependiendo de tu elección, podrías conocer detalles poco conocidos sobre tu forma de ser. Pero ojo, no tomes el toro por las astas y vayas a ver las respuestas antes, sino, pierde todo sentido esta nota para ti.

IMAGEN DEL TEST

Prueba viral psicológica: dinos lo primero que veas para conocer tu mayor miedo hoy. (Pinterest)

RESPUESTAS DEL TEST

Guitarra : eres alguien que se destaca por ser muy extrovertido. Constantemente buscas adentrarte en nuevas aventuras y poner a prueba tus habilidades. No te gusta mantenerte en la zona de confort. Consideras que la vida es una sola y no te privas de absolutamente nada. Eres el verdadero alma de cualquier fiesta. Tu familia es lo más importante que tienes y un gran pilar en tu vida. Tu mayor temor es que algo les ocurra, por eso siempre buscas hacerlos felices.

: eres alguien que se destaca por ser muy extrovertido. Constantemente buscas adentrarte en nuevas aventuras y poner a prueba tus habilidades. No te gusta mantenerte en la zona de confort. Consideras que la vida es una sola y no te privas de absolutamente nada. Eres el verdadero alma de cualquier fiesta. Tu familia es lo más importante que tienes y un gran pilar en tu vida. Tu mayor temor es que algo les ocurra, por eso siempre buscas hacerlos felices. Huevo y tenedor : eres una persona que tiende a sobresalir por su tranquilidad. No soportas que te den órdenes y detestas los malos tratos. Intentas evitar entrar en discusión con los demás por asuntos insignificantes y eres muy cordial y amable con todo aquél que se cruza en tu camino. Aunque no lo quieras admitir, le tienes miedo a la soledad y por ello buscas estar siempre acompañado.

y : eres una persona que tiende a sobresalir por su tranquilidad. No soportas que te den órdenes y detestas los malos tratos. Intentas evitar entrar en discusión con los demás por asuntos insignificantes y eres muy cordial y amable con todo aquél que se cruza en tu camino. Aunque no lo quieras admitir, le tienes miedo a la soledad y por ello buscas estar siempre acompañado. Gallina: te destacas por tu gran poder de observación ya que nada se te pasa por alto. Tienes una gran memoria y guardas en ella los más ínfimos detalles de absolutamente todo. Eres algo obstinado y testarudo y rara vez te pueden hacer cambiar de opinión cuando algo se mete en tu cabeza. Tu mayor temor es no tener la razón y desconfías con frecuencia de la gente desconocida. Pocos conocen tus verdaderos sentimientos ya que no te muestras tal cual eres delante de todos.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

