Las polémicas declaraciones de Cristiano Ronaldo sobre Manchester United, en una entrevista con el periodista Piers Morgan, tuvieron mucha repercusión. Incluso, se especuló que sus palabras provocaron algunas diferencias con su compatriota Bruno Fernandes, con quien es compañero en los ‘Red Devils’.

Algunos días después de aquel episodio, Fernandes salió a aclara el tema y se refirió al supuesto cruce con ‘CR7′. Esto, luego de que la selección portuguesa mostrara un video sin audio de un saludo poco efusivo que le dio el mediocampista al delantero en su ingreso al vestuario del conjunto que se prepara para el Mundial de Qatar.

“No he leído la entrevista de Cristiano Ronaldo, así que estoy bien con ese tema. Lo he dicho antes, ahora es el momento de centrarme en la selección y Portugal. Esto ha sido muy claro desde 2017, cuando me incorporé. La selección. Lo que más importa aquí es el equipo y nosotros en su conjunto. Tenemos que estar enfocados en la Copa del Mundo porque no sucede tan seguido”, comenzó diciendo Fernandes a Sky Sports, tras la victoria (4-0) sobre Nigeria, en un amistoso.

¿Problemas entre Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes? Tras los dichos del Bicho sobre el Manchester United, hubo un saludo frío entre los portugueses. pic.twitter.com/dH4Ns2Jqkl — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 15, 2022

Instantes después, el volante dejó en claro que todo se trató de una broma. “Estaba viendo un canal, diciendo que era un saludo frío, que fue una mala situación, como 45 minutos, de repente se van al receso, la Federación manda la versión con el audio, que revela que me hizo una broma. Bromeamos entre nosotros”.

Asimismo, Bruno enfatizó en que la atención ahora está centrada en el Mundial. “Manchester United será mi enfoque después de la Copa del Mundo, preferiblemente después del 18 de diciembre, la fecha de la final. No tengo problemas con nadie. Hago mi trabajo. Un entrenador me dijo una vez: ‘Lo único que puedes controlar es a ti mismo’. Así que creo que todos los demás también piensan así”, sentenció.

Con Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes, seguramente en el equipo titular, Portugal hará su debut en el Mundial este jueves 24 de noviembre, enfrentando a Ghana, desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora portuguesa).





