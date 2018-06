Sampaoli duda hasta el último instante. Lo hizo con sus lista de 23 seleccionados y ahora lo hace con los jugadores en el campo de juego. Si creía que la línea de cuatro estaba definida, puesto no era así. Si en Ezeiza, el técnico rosarino tenía definida su defensa, ahora en Barcelona piensa en Gabriel Mercado como zaguero central y ya no como lateral, como estaba estipulado desde un principio. Las cosas cambian para el ‘Sampa’ a días del Mundial .



En los entrenamientos que se van sucediendo en la Ciudad Deportivo Joan Gamper, el ‘Zurdo de Casilda’ lo corrió a Mercado mayormente al puesto de zaguero central, formando dupla con Nicolás Otamendi, uno que es inamovible en la última línea albiceleste.



No obstante, en otros planteamientos, también varió y usó a Federico Fazio como Marcos Rojo en el mismo lugar. Otamendi está, mas no su compañero. Por ello, la chance de Mercado, uno de sus jugadores predilectos, suena con más fuerza en las últimas horas.



"Me gusta que me considere en ambas posiciones. Con este entrenador en Sevilla me ocurrió ya algo similar, jugué hasta de lateral izquierdo cuando nunca antes en mi carrera lo había hecho. Estoy abierto y me adapto a las necesidades del entrenador. Estamos en la Selección , prontos a jugar un Mundial y hay que brindarse al máximo", expresó Mercado recientemente sobre el tema.



Y agregó en ESPN: "Con Sampaoli ya jugué en todos los puestos de la defensa en Sevilla. Con línea de tres, por derecha y por izquierda; con cuatro, por ambos laterales y en los dos puestos centrales. Acá en la Selección empecé como stopper con línea de tres, pero ahora ya nos estamos preparando con cuatro defensores y practico como central y como lateral siempre por la derecha". ¿Qué prefiere él? "Casi toda mi carrera jugué de lateral, pero últimamente vengo haciéndolo como defensor central. Desde donde sea lo haré igual", no se la quiso jugar.



Es cierto lo que apunta: la última temporada actuó como zaguero central en el club andaluz.