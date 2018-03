Gonzalo Higuaín ha sido blanco de las críticas luego del amistoso entre Argentina y España, en el que la 'Albiceleste' se llevó una goleada de 6-1. Y es que el 'Pipita' falló una inmejorable ocasión de gol ante la 'Roja' que, quizás, pudo haber cambiado el desenlace que tuvo.

Maxi Meza mandó el centro desde la izquierda, y Gonzalo Higuaín calculó y mandó la pelota a la tribuna. Un día después de ese fatídico partido, Jorge Valdano, campeón con Argentina en el Mundial México 86, decidió bancarlo y le dio todo el apoyo al delantero.

"A 'Pipita' se le reprocha un gol que falló en el Mundial, un gol que habría cambiado la situación. Pero es un jugador imprescindible para el equipo. Está muy marcado entre las redes sociales. Sampaoli está trabajando con jugadores jóvenes, va a hacerle pensar mucho este resultado, no me gustaría estar en su lugar", dijo Jorge Valdano para Onda Cero.

Valdano jugó los Mundiales España 82 y México 86. (Getty Images) Valdano jugó los Mundiales España 82 y México 86. (Getty Images)

"Estoy sorprendido, el resultado es terrible. Argentina vivió una catástrofe. El equipo tiene un genio que queda a salvo de la catástrofe. Sampaoli debe buscar una estructura que pueda sostener al genio Messi. Vimos que la estructura tiene todos los tornillos flojos", comentó Valdano sobre el juego de Argentina.

Cuestionado por los nombres propios del partido en el estadio Wanda Metropolitano, Valdano argumentó: "Meza me ha sorprendido favorablemente. Argentina ha encontrado un jugador. Iago Aspas, gran responsable de la goleada, convirtió cada peligro en gol; Isco cuajó partido extraordinario, impecable, los hace ante Italia y Argentina, ante los grandes, no mete goles a Luxemburgo... Y me gustó mucho Asensio, tiene una calidad asombrosa".