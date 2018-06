Argentina en Rusia 2108: "Nos quedan cinco finales", dijo Jorge Sampaoli

La Selección de Argentina juega este martes (1 p.m. hora peruana) ante Nigeria en San Petersburgo. Para clasificar a octavos de final de Rusia 2018, la Albiceleste debe ganar sí o sí. Si en el otro encuentro, Croacia empata o le gana a Islandia, el equipo de J orge Sampaoli pasará. Si los islandeses ganan, se definirá por diferencia de goles, que actualmente dominan los europeos (-2 por -3 de los argentinos).



Sampaoli salió este lunes a la conferencia de prensa y habló del once titular de Argentina , los rumores, las críticas y hasta las redes sociales.

- La final.

"Mañana Argentina va a arrancar el Mundial en la relación de la necesidad que tiene de ganar. Tenemos que ponernos como meta ganar cinco partidos para llegar a la final. Mañana va a ser el primero".



- Críticas.

"Cuando se pierde hay acusaciones recíprocas. Pasa siempre y me ha pasado siempre en todos los lugares que estuve. En el mundo real las cosas se dicen de frente, no hace falta un teléfono ni un mensaje y se intentan arreglar por el bien del escudo que nosotros representamos. En mi larga carrera, siempre lo aprendí todo de los jugadores".



- ¿Plantel dividido?

"Yo no puedo aclarar cosas que desconozco y que no existen".



- Redes sociales y rumores.

"El mundo virtual no me genera nada, porque no me interesa. Pero mucha gente que conozco sí es parte de ese mundo virtual. Por eso, muchas veces tengo que meterme para hablar de lo que hace falta, que es lo que estamos trabajando. Estoy convencido de que mañana se marcará otra historia y Argentina la clasificación, porque tenemos mucho argumentos para hacerlo. Perder un partido de fútbol te hace ver como un delincuente en el mundo virtual. Si me tengo que involucrar en eso, no podría pensar en el fútbol"



- Clasificación.

" Argentina mañana tiene que jugar con el corazón. Un equipo que busque el partido y la clasificación desde el principio. Yo estoy convencido de que mañana va a ser un punto de partida".



- La alineación.

"Si jugaran los históricos la explicación sería que es un momento muy delicado y por ahí sería más lógico que lo afronten jugadores que tengan más experiencia en este tipo de circunstancias. Lo importante es que al que le toque jugar mañana va a tener la obligación de tener que dejar hasta la última gota de transpiración para que Argentina pase".



- La mejor Argentina.

"Aquí no tenemos otra alternativa y estoy seguro de que eso va a pasar. Mañana, estoy seguro de que van a ver la mejor versión de Argentina en Rusia 2018 . Estoy convencido de que mañana (martes) se escribirá una historia con esta selección, en el sentido de conseguir la clasificación porque tenemos muchos argumentos para lograrlo".

Las manos de Dios

Una de las principales modificaciones del técnico será cambiar a su arquero titular, dando entrada a Franco Armani por Willy Caballero, luego del grave error del suplente del Chelsea frente a Croacia, que le costó el primer tanto a los suyos. El guardamenta también se presentó en la conferencia de prensa de Argentina este lunes.



- Confianza.

"Me siento un arquero capacitado. El equipo se siente muy bien. Tenemos esta oportunidad que nos ha dado dios de poder conseguir la clasificación, estamos todos mentalizados en que lo podemos conseguir, con mucha fe, con mucho optimismo y vamos a encarar el partido de esa manera. Con la fe puesta en que vamos a ganar, vamos a sacar un buen resultado y conseguir la clasificación".