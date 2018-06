Sampaoli hará cambios para el Argentina vs. Croacia . No está conforme con el nivel mostrado del equipo en el debut del Mundial Rusia 2018 . En el país Albiceleste lo titularon como ‘Crisislandia’ y no es para menos. Un empate ante los balcánicos dejaría mal parados al cuadro del técnico rosarino, especialmente dado que los europeos se llevaron los tres puntos en su debut frente a Nigeria. Sampaoli debe reformular, se lo pide el hincha.



Un cambio confirmado es el de Marcos Rojo. El zaguero del Manchester United lo hizo público a través de sus redes sociales. “Mastico y sigo”, escribió en su cuenta de Instagram .



Con respecto a su situación particular o a la del equipo en general, está claro que Rojo también se mordió la camiseta con la noticia del ‘Sampa’. Tras su mal debut en este Mundial . Lo concreto es que el central del Manchester United fue uno de los que más baja calificación tuvo en el boletín de Sampaoli y, como consecuencia de eso, su salida era una posibilidad.



En realidad, también lo que lo saca a Rojo del equipo es la decisión de ‘Sampa’ de armar una línea de tres en el partido del jueves. Aunque es cierto que esa opción también podría haberlo contemplado como ‘stopper’ por izquierda. En su lugar, en cambio, el DT elegiría a Tagliafico.



Argentina enfrenta el jueves a la 1 p.m. (hora peruana) a Croacia en la segunda fecha de la ‘Albiceleste’ en la Copa del Mundo.



Marcos Rojo y su expresión en su historia de Instagram. Marcos Rojo y su expresión en su historia de Instagram.