¿Por qué Higuaín ? El hincha se lamenta, grita en el cielo e insulta al argentino al frente de su televisor. Sampaoli le da una nueva oportunidad y el delantero perdona en una ocasión que ningún ‘9’ de referencia debería, sobre todo, con su Selección. En los primeros minutos de juego del España vs. Argentina, el atacante de la Juventus falló algo imperdonable, que provocó el mal humor de los ‘albicelestes’ en redes sociales.



Por otro lado, el capitán de Argentina, Leo Messi, no figuró este martes en el equipo que saltó al césped del Metropolitano en el amistoso contra España, que recupera a Diego Costa .



A pesar de que la víspera, el seleccionador Jorge Sampaoli dijo en rueda de prensa que Messi "entrenó normal con el grupo, así que esta OK para jugar", el astro 'albiceleste' parece haber recaído de sus molestias musculares.



Messi ni siquiera figura entre los suplentes y se queda así fuera por segundo partido consecutivo, tras no jugar tampoco el pasado viernes contra Italia (2-0).