Argentina vs. España EN VIVO en el estadio Wanda Metropolitano en un partido amistoso válido por la FIFA. Comandado por Lionel Messi, quien asegura que quiere jugar, la ‘Albiceleste’ enfrenta el martes a España (2:30 p.m. por TyC Sports) en un duelo que servirá para medir a dos de los principales aspirantes al título en el Mundial de Rusia 2018.



Una 'Albiceleste', que es "más el equipo de Messi que el mío", según el seleccionador Jorge Sampaoli, afronta el partido contra España con las ideas claras y la moral por las nubes tras ganar 2-0 a Italia el viernes en un amistoso.



España vs. Argentina: horarios en el mundo

Horarios en el mundo País Hora Canales Perú 2:30 p.m. DirecTV Argentina 4:30 p.m. TyC Sports México 1:30 p.m. DirecTV Colombia 2:30 p.m. DirecTV Chile 4:30 p.m. DirecTV Nueva York 3:30 p.m. California 12:30 p.m. España 8:30 p.m.

"Ante España debemos potenciar las cosas que hicimos bien hoy y tener mayor dominio en campo rival", advertía Sampaoli el pasado viernes tras la victoria sobre Italia.



Argentina no pudo contar para ese partido con Messi, por sus problemas musculares, pero el astro argentino, que se ejercitó el domingo con sus compañeros, probablemente estará sobre el césped del Metropolitano, aunque puede que no juegue el partido completo.



El delantero se enfrentará así a jugadores como Piqué, Iniesta o Jordi Alba, con los que está más acostumbrado a asociarse que a jugar en contra. "Nos va a tocar sufrirlo", señaló Alba, uno de los hombres con los que mejor combina Messi en el Barcelona.



Aunque recupera a Messi, Sampaoli no podrá contar con Agüero, que ya no estuvo ante Italia, ni con Ángel di Maria, que dejó la selección argentina tras sufrir una "mialgia en la cara posterior del muslo derecho" en el partido contra Italia.



España llega a este encuentro tras su empate con Alemania, vigente campeona del mundo, el viernes en un amistoso en Düsseldorf, donde volvió a mostrar su mejor juego de toque con Andrés Iniesta de director de orquesta.



"La sensación es positiva. Jugamos ante el mejor equipo del mundo y creo que hemos jugado un buen partido", dijo Lopetegui tras el encuentro, del que salió "muy satisfecho".



De cara a Argentina, el seleccionador considera que la presencia o no de Messi no le condiciona su forma de afrontar el encuentro porque "hagan lo que hagan van a tener un grandísimo equipo en el campo".



"Nos centraremos en intentar potenciar lo nuestro y prepararnos para competir con Argentina", dijo Lopetegui a la radio Cadena Ser, aunque admitió que "todos sabemos lo que es Messi como jugador".



El seleccionador español podría aprovechar para hacer más pruebas y rotaciones, una de ellas obligada por la ausencia de última hora de David Silva, que abandonó la concentración de la 'Roja' el sábado por "motivos personales".



En cambio, podrá contar con Sergio Ramos, que el domingo asistió al nacimiento de su tercer hijo antes de volver a reunirse con sus compañeros.



En la delantera, tras poner de inicio a Rodrigo Moreno en Alemania, Lopetegui podría optar en esta ocasión por Diego Costa, buscando contundencia ante la defensa argentina, con Marco Asensio para suplir la baja de Silva.



España vs. Argentina: alineaciones probables

España: De Gea; Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Saúl, Thiago, Iniesta, Isco, Marco Asensio; Diego Costa. Técnico: Julen Lopetegui



Argentina: Romero; Bustos, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Lo Celso, Mascherano, Banega, Messi, Pavón; Higuaín. Técnico: Jorge Sampaoli



Árbitro: Anthony Taylor (ENG)