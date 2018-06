Equipo que gana en el Mundial , no se mueve, especialmente para Jorge Sampaoli . El técnico rosarino no le ha encontrado la manija a la Selección Argentina y en un partido como contra Francia , ‘Sampa’ no haría cambios en su alineación titular, claro, siempre y cuando Enzo Pérez se recupere de su lesión en el glúteo y pueda llegar en óptimas condiciones.



La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Francia y en el entrenamiento de este jueves, en Bronitsky, Enzo Pérez no se entrenó a la par de sus compañeros por una molestia recurrente en el glúteo izquierdo. Aun así, no se descarta la posibilidad de que esté en condiciones para el partido ya que no es la primera vez que tiene este dolor al mando del comando técnico ‘Albiceleste’. Sino, el dolor de cabeza que se le viene.



Durante el partido ante Nigeria salió en el segundo tiempo, pero no por una molestia física, sino por un mero planteo táctico de Sampaoli que apostó a Cristian Pavón para dar vuelta el partido. Si para el sábado no mejora, todo indica que Lucas Biglia entraría por el actual jugador de River para dar mayor control y contención en el medio y así liberar a Ever Banega.



El técnico sigue probando cuál será el equipo para los octavos de final, aunque no habría variantes salvo la de Enzo Pérez por Biglia, si es que la lesión lo obliga. Argentina no encaja buen juego y todos los hinchas argentinos esperan un mejor partido ante los galos. Umtiti se ve las caras con Lionel Messi , en un duelo que tiene pronósticos reservados.