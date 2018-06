Javier Mascherano, Ever Banega, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Leo Messi están apercibidos de sanción, por lo que si son amonestados ante Francia se perderían los cuartos de final en el hipotético caso de que Argentina logre la clasificación.



El equipo celeste y blanco se medirá este sábado en Kazán con el combinado de Francia . En el caso de que la selección de Argentina logre el pase, no podrán jugar contra el vencedor del Uruguay-Portugal los que vean una tarjeta amarilla.



Hay que recordar que, ya para las semifinales, la FIFA ha decidido que se limpien todas las amonestaciones salvo las tarjetas rojas. De esta forma, Lionel Messi y el resto de los cracks de la selección de Argentina no tendrán de qué preocuparse. Claro, primero deben seguir avanzando en el torneo.



Argentina vs Francia chocan este sábado en el Kazán Arena en el primer partido de los octavos de final del Mundial Rusia 2018 . El encuentro, que está programado para las 9 de la mañana (hora peruana, mexicana y 11:00 a.m. en Argentina), será transmitido en toda América Latina a través de las señales de TV Pública, TyC Sports, DirecTV y Latina.



Argentina , campeón mundial en 1978 y 1986, y Francia , ganador en 1998, protagonizan el tercer mano a mano en Copa del Mundo, con dos victorias albicelestes (1-0 en 1930 y 2-1 en 1978), aunque esta vez será la primera oportunidad que se midan en una instancia de eliminación directa.