Argentina vs Nigeria será el duelo del Mundial Rusia 2018 al que todo el planeta fútbol estará atento. La Albiceleste no solo necesita ganar (es obligatorio) para clasificar a octavos de final, sino que debe esperar un triunfo de Croacia ante Islandia para acceder. O en el peor de los casos, que los 'Vikingos' no ganen por un resultado abultado.



En tanto, Nigeria depende del triunfo o, en caso empate, mirará de reojo lo que pase en el choque entre los europeos en el grupo D. Hay que recordar que los africanos vienen de un triunfo por 2-0 ante Islandia y dicho resultado los dejó con grandes chances de clasificar a octavos de final, incluso por delante de Argentina.

Las posibilidades de Argentina, según 'El País'

El diario El País de España elaboró un cuadro estadístico para determinar qué selección tiene más chances de meterse en la segunda ronda del Mundial Rusia 2018 y acompañar a Croacia: ¿Islandia, Nigeria o Argentina? Curiosamente los sudamericanos tienen más chances que cualquiera.



Según el estudio elaborado por el citado medio español, Argentina, tendría un 60% de probabilidades de estar en octavos y eso pasa porque estadísticamente la Albiceleste tiene un historial favorable sobre Nigeria y lo mismo que Croacia sobre Islandia.