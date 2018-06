Costa Rica vs. Serbia juegan este domingo 17 de junio en el Samara Arena de Samara por la fecha 1 del grupo E del Mundial Rusia 2018 . El partido arrancará a las 6 de la mañana (hora de Costa Rica y 7:00 a.m. en Perú). Los canales Latina, DirecTV, Teletica 7, TD Más (Cabletica) y SKY Sports (504-546) te llevarán en directo todos los detalles del encuentro.



El Costa Rica vs. Serbia será el primer partido del grupo E. Ambas selecciones y también Suiza, pelean por clasificar en el segundo puesto en un grupo que parece estar destinado para Brasil. El nivel de estos equipos es muy parejo. Es por eso que ganar en el debut será clave para sus aspiraciones de octavos de final.

Costa Rica vs Serbia: horarios y canales en el mundo de partido 1 del grupo E de Rusia 2018

PAÍS HORARIO CANALES Perú 7:00 Latina, DirecTV Costa Rica 6:00 Teletica 7,TD Más, SKY Sports Argentina 9:00 DirecTV, TyC Sports, TV Pública México 7:00 SKY Sports, TDN , Las Estrellas, Azteca 7 Uruguay 9:00 DirecTV Colombia 7:00 DirecTV Ecuador 7:00 RTS , DirecTV Chile 8:00 Canal 13, TVN , Mega, DirecTV Bolivia 8:00 COTEL , COTAS TV, Tigo Sports EE.UU. (Nueva York) 8:00 Fox Sports, Telemundo EE.UU. (California) 5:00 Fox Sports, Telemundo España 14:00 Cuatro, ZDF (M+ Astra)

Costa Rica llega al Mundial Rusia 2018 con una preparación de cinco amistosos. Los resultados de la escuadra que dirige Óscar Ramírez sumó dos triunfos y tres derrotas. Los exámenes empezaron con un derrota de visitante ante Escocia.



Más tarde, Costa Rica perdería ante Túnez (1-0), aunque fue un resultado que rápidamente pasó al olvido tras una victoria ante Irlanda del Norte (3-0). Sin embargo, los resultados posteriores no serían los mejores luego de las derrotas ante Inglaterra (2-0) y Bélgica (4-1).



¿Y qué hay del rival? Desde su clasificación directo al Mundial Rusia 2018 , Serbia jugó seis partidos amistosos. El resultado fueron tres triunfos, dos derrotas y un empate. La mejor actuación que los serbios ofrecieron fue ante Bolivia (5-1). Ahora toca Costa Rica.