"Nunca se vio que un jugador ganara solo", avisó este martes el seleccionador de Portugal, Fernando Santos , al hablar de su estrella Cristiano Ronaldo , en la víspera del duelo ante Marruecos , el miércoles en Moscú en la segunda jornada del Grupo B del Mundial.



"Portugal es incluso campeona de Europa desde 2016, con Cristiano Ronaldo por supuesto, pero nunca se vio que un jugador ganara solo", afirmó Santos, saturado de preguntas de los periodistas centradas insistentemente en su astro.



Cristiano Ronaldo deslumbró en el primer partido portugués en Rusia-2018, con un triplete que permitió a su equipo evitar la derrota (3-3) en el gran duelo ibérico contra España, el viernes de la pasada semana en Sochi.



A Santos le preguntaron por ejemplo si creía que Cristiano podía batir el récord de tantos marcados en una edición, los 13 tantos de Just Fontaine, algo que terminó de cansar al seleccionador de la Seleçao.



"Esto no es un deporte individual, esto es un Mundial. No son los individuos los que buscan batir los récords. Para mí no son importantes las cuestiones que son paralelas al equipo", dijo el veterano entrenador. AFP