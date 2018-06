Cristiano se sinceró: "No somos favoritos en el Mundial, tenemos que ser realistas"

Cristiano Ronaldo siempre se ha caracterizado por ser un jugador bastante seguro de sí mismo, pero no es el mismo escenario cuando se trata de la Selección de Portugal , en especial a puertas de Rusia 2018 . Así lo confesó este miércoles.



"Lo que puedo asegurar es una gran ambición. Sabemos que no somos favoritos, tenemos que ser realistas. Daremos lo mejor, no hay garantías de nada, pero vamos a dar nuestro máximo con la humildad que tuvimos en el 2016, cuando tampoco éramos los favoritos, pero lo conseguimos, paso a paso. Vamos a ver lo que la competencia nos dará", reveló Cristiano Ronaldo a los medios.



Los lusos recibieron la visita de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal , en Lisboa. Es en esta ciudad donde jugará su último partido preparatorio para Rusia 2018, ante Argelia.



Una semana después, ya en el Mundial , la Selección de Portugal chocará con España, en su debut. Será el próximo 15 de junio.



Portugal comparte la fase de Grupos con España, Marruecos e Irán.