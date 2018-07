Croacia hace historia en Rusia 2018 por todos lados. Más allá de la clasificación histórica a la final del Mundial, los croatas han dado una gran lección gracias a quienes Modric y compañía llaman la 'Tía Iva', la primera mujer que se sienta en el banco de suplentes de una Copa del Mundo. Su nombre es Iva Olivari , y es la gran responsable del éxito de la selección de Zlatko Dalic.

"Yo fui discriminada. Claro que he oído todo tipo de comentarios del estilo 'ella no debería estar allí' o 'sería mejor si su puesto fuese de un hombre, ella no sabe de fútbol'. Pero esos comentarios no me importan, me dan igual", explicó Olivari en entrevista a 'La Nación', previo al duelo ante Inglaterra por semifinales.

Iva Olivari es la mánager de la selección croata y logró, por pedido de los propios futbolistas, estar a su lado en los estadios durante el Mundial. Y fue otro histórico de Croacia, el exdelantero y actual presidente de la Federación Davor Suker, quien le dio ese puesto.



La mujer de 49 años es la responsable de ver todo lo que a logística se refiere: los viajes, administrar entrenamientos, los partidos, gestionar la infraestructura de los hospedajes, y lo necesario para que los futbolistas cuenten con todas las comodidades y solo se ocupen en jugar.



No es la primera vez que la 'Tía Iva' acompaña al seleccionado croata. De hecho, en Brasil 2014 también formó parte de la delegación, pero tuvo que mirar los partidos desde la tribuna. Fue recién desde la Eurocopa 2016 que pudo estar en el banquillo.

"Me gustaría ver muchas más mujeres dentro y fuera del césped. Podemos hacer muchas cosas. No es necesario salir a jugar para estar representadas en el fútbol", explicó.



Y claro que tiene razón, y el mejor ejemplo es ella y su trabajo con una selección que jugará por primera vez la final de una Copa del Mundo.