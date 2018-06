Croacia vs. Nigeria chocan este sábado 16 de junio en el estadio Arena Baltika de Kaliningrado por la fecha 1 del grupo D del Mundial Rusia 2018 . El partido, que se jugará tras el Argentina vs. Islandia, arrancará a las 2 de la tarde (hora peruana) y será televisado en territorio nacional a través de las señales de DirecTV y Latina. Revisa en esta nota la lista completa de horarios y canales.



Junto a Argentina, Croacia es el gran candidato a clasificar a octavos de final del Mundial Rusia 2018 . Sin embargo, su camino preparatorio al torneo no ha sido el más auspicioso posible. No pasó de regular tras dos derrotas y dos empates.

Croacia vs Nigeria: horarios y canales en el mundo de partido 1 del grupo D de Rusia 2018

PAÍS HORARIO CANALES Perú 14:00 Latina, DirecTV Argentina 16:00 DirecTV, TyC Sports, TV Pública México 14:00 SKY Sports, TDN , Las Estrellas, Azteca 7 Uruguay 14:00 DirecTV Colombia 14:00 DirecTV Ecuador 14:00 RTS , DirecTV Chile 15:00 Canal 13, TVN , Mega, DirecTV Bolivia 15:00 Red Uno, COTEL , COTAS TV, Tigo Sports EE.UU. (Nueva York) 15:00 Fox Sports, Telemundo EE.UU. (California) 12:00 Fox Sports, Telemundo España 22:00 Cuatro, ZDF (M+ Astra)

Empezó con el pie izquierdo tras caer ante Perú. Luego la selección de Croacia se recuperó ante México, pero volvió a dejar dudas ante Brasil. El último examen antes de enfrentar a Nigeria en el debut terminó con un triunfo frente a Senegal, selección que también estará en la justa de selecciones.



De Nigeria hay que decir que, aunque para muchos tiene la camiseta más bonita del Mundial Rusia 2018 , esto no se ha visto reflejado en el juego. Enfrentará a Croacia en la primera fecha del grupo D con un 'background' de tres derrotas en cinco amistosos.



Perdió ante Serbia (2-0), Inglaterra (2-1) y República Checa (1-0) y apenas logró un triunfo ante Polonia (1-0) en el primer partido de preparación. El otro resultado cuenta de un empate (1-1) ante la República Democrática del Congo. Así llegan la partido ante Croacia en Kaliningrado.