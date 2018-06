Aunque para muchos Rusia 2018 será el Mundial de candidatos como Brasil o Alemania, lo cierto es que será de la tecnología. Es que el VAR (Sistema de Árbitros Asistentes de Video) estará en todos los partidos de la cita máxima del fútbol.

Y ahora se hizo presente en el partido entre España y Portuga l por el Grupo B del Mundial Rusia 2018 . Cuando Isco tiró una pelota al palo a los 25', el árbitro Gianluca Rocchi miró su reloj y no ratificó su posición de no validar un gol, que al final no fue.

Esto gracias al chip instalado en la pelota. Si el balón hubiese sido gol, esto le habría avisado al árbitro por medio de su reloj. Sin embargo, ante el reclamo de Isco, el italiano solo atinó a mostrarle su reloj en el España vs Portugal .

Cabe señalar que el árbitro no está en la obligación de revisar el VAR. Aunque los asistentes estén en la obligación de avisarle, el juez principal tiene la palabra final.